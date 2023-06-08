عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جمال شعبان يحذر: هذه العوامل تجعلك أكثر عرضة للأصابة بأمراض القلب

صدى البلد

نشر الدكتور جمال شعبان علي صفحته الشخصية بالفيسبوك منشور عن الأشخاص الأكثر عرضه لمرض القلب 

 

وقال شعبان في منشوره " الذي يمرض قلبه سريعًا

ذلك الذي يملأ بطنه بالطعام 
ذلك الذي يأكل كثيرا من الخبز 
والأرز والمكرونة والمعجنات
ذلك الذي يتعشي ثم ينام

يمرض قلبه سريعًا 
ذلك الذي يطهو طعامه بالسمن الصناعي
والزيوت المهدرجة 
ويتناول كثيرا من اللحوم الحمراء  والمصنعة
والدقيق وملح الطعام 
ذلك الذي لا يأكل الفاكهة و كثيرا من الخضروات

يمرض قلبه سريعًا

ذلك الذي يشرب كثيرا من الصودا
ذلك الذي يشرب كثيرا من العصائر
المحلاة بالسكر
ذلك الذي لا يشرب قدرا كافيا من المياه

يمرض قلبه سريعًا من

ذلك الذي  لا يمارس الرياضة بانتظام 
ذلك الذي لا يمشي ولا يجري 
ذلك الذي يدمن الجلوس طويلًا
ذلك الذي لا ينام نوما عميقا فترة كافية

يمرض قلبه سريعًا

ذلك الذي يلتهم السيجارة
ذلك الذي يجالس المدخنين
ذلك الذي أدمن ارتياد الكافيهات
التي تتلبد سماؤها بدخان الشيشة

يمرض قلبه سريع
ذلك الذي يهمل متابعه السكر 
والضغط والكولسترول

يمرض قلبه سريعًا

ذلك الذي لا يصل الأرحام
ذلك الذي يعتلج قلبه 
بالحقد الزؤام
الذي يغضب كثيرا
وينفعل كثيرا
ولا يتقن إدارة الضغوط
ولا يعرف فن الابتسام 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. كاف يكافئ حكم مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا

مفاجأة.. بئر السيدة عائشة يكشف عن كنز أثري جديد لمصر| صور

بيان عاجل من الأمم المتحدة ردا علي اتهامات خطيرة من زيلينسكي

الزمالك اليوم.. صدمة بغرامة كهربا واستعادة طارق حامد وغموض موقف عمرو السيسي

وجعتوا دماغنا .. أحمد مرتضى منصور يفتح النار على هشام نصر

في مديونية اتحاد الكرة.. نادي الزمالك يتصدر والأهلي خارج السيطرة

تفاصيل جديدة.. النقطة 11 و12 بلوائح الفيفا تنصف كهربا بأزمة الزمالك

مفاجأة.. الاستغناء عن الدولار وسعر صرف واقعي| ماذا يعني إطلاق مؤشر الجنيه؟

ترشيحاتنا

بعد سقوط مروحية بالأمس.. طلب عاجل من رئيس تونس لوزير دفاعه

منتجي الدواجن: الاسعار في مصر تتناسب مع السعر العالمي

رسميا.. زهير المترجي يغيب عن الوداد أمام الأهلي في نهائي أبطال أفريقيا

جنرال أمريكي يكشف استعدادات أوكرانيا للاستيلاء على القرم

البنتاجون يعلق على أنباء إنشاء الصين قاعدة تجسس عسكرية بحدود أمريكا

الأرصاد الجوية تفجر مفاجأة عن تحسن حالة الطقس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يحذر: هذه العوامل تجعلك أكثر عرضة للأصابة بأمراض القلب

ياسمين عز تنصح السيدات بوصفة مهمة للمتزوجين اليوم

انطلاق العرض المسرحي لعبة وحدوتة لثقافة الطفل بالمنوفية

سر السوريين.. طريقة عمل شاورما دجاج مثل المطاعم

فيديو

أسلحة بيولوجية ونووية.. توقعات العارفة بابا فانجا تغير العالم في 2023

تفاصيل العاصفة المدارية بيبارجوي .. أية دولة عربية ستتأثر بها؟

تعود لمصر قريبا.. حلا شيحة تعتذر لنقيب الممثلين | هل نشاهدها على المسرح قريبا؟

صفعة لمدعى تخلف مصر عن سداد التزاماتها.. الدولة تثبت قدرتها على الوفاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

اﻟﻤﺰﻳﺪ