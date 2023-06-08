جمال شعبان يحذر: هذه العوامل تجعلك أكثر عرضة للأصابة بأمراض القلب

نشر الدكتور جمال شعبان علي صفحته الشخصية بالفيسبوك منشور عن الأشخاص الأكثر عرضه لمرض القلب

وقال شعبان في منشوره " الذي يمرض قلبه سريعًا

ذلك الذي يملأ بطنه بالطعام

ذلك الذي يأكل كثيرا من الخبز

والأرز والمكرونة والمعجنات

ذلك الذي يتعشي ثم ينام

يمرض قلبه سريعًا

ذلك الذي يطهو طعامه بالسمن الصناعي

والزيوت المهدرجة

ويتناول كثيرا من اللحوم الحمراء والمصنعة

والدقيق وملح الطعام

ذلك الذي لا يأكل الفاكهة و كثيرا من الخضروات

يمرض قلبه سريعًا

ذلك الذي يشرب كثيرا من الصودا

ذلك الذي يشرب كثيرا من العصائر

المحلاة بالسكر

ذلك الذي لا يشرب قدرا كافيا من المياه

يمرض قلبه سريعًا من

ذلك الذي لا يمارس الرياضة بانتظام

ذلك الذي لا يمشي ولا يجري

ذلك الذي يدمن الجلوس طويلًا

ذلك الذي لا ينام نوما عميقا فترة كافية

يمرض قلبه سريعًا

ذلك الذي يلتهم السيجارة

ذلك الذي يجالس المدخنين

ذلك الذي أدمن ارتياد الكافيهات

التي تتلبد سماؤها بدخان الشيشة

يمرض قلبه سريع

ذلك الذي يهمل متابعه السكر

والضغط والكولسترول

يمرض قلبه سريعًا

ذلك الذي لا يصل الأرحام

ذلك الذي يعتلج قلبه

بالحقد الزؤام

الذي يغضب كثيرا

وينفعل كثيرا

ولا يتقن إدارة الضغوط

ولا يعرف فن الابتسام