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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وائل ناصر: حان وقت استعادة دور الغرف التجارية في مسيرة التنمية

صدى البلد

أكد وائل رياض ناصر، المرشح لعضوية مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، أنه حان الوقت لتستعيد الغرف التجارية دورها الحقيقي في دفع مسيرة الاقتصاد القومي ودعم جهود القيادة السياسية والدولة المصرية التي يتم بذلها لتحسين مناخ الاستثمار وتسريع وتيرة الإنتاج بما يتواكب مع ما تحقق من إنجازات في قطاع البنية التحتية بكافة القطاعات.

وأعلن "ناصر"، استهدافه تدشين صندوق لمساندة التجار والصناع داخل محافظة الجيزة في مواجهة الكوارث وكذلك تنفيذ مشروع رعاية صحية متكاملة لمنتسبي الغرفة التجارية بالمحافظة، وذلك من خلال خوضه انتخابات الغرفة التجارية بالجيزة المقررة 17 يونيو الجاري.

ويخوض وائل ناصر غمار منافسات العملية الانتخابية لمجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة ضمن قائمة أفعال لا أقوال التي يقودها النائب عادل ناصر رئيس الغرفة الحالي وتضم كلًا من عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، وسرور صباحي أمين صندوق جمعية مستثمري 6 أكتوبر، وسيد زغلول رئيس شركة سيديكو للمقاولات، وخالد سالم رئيس مجلس إدارة شركة مكة للاستثمار العقاري، وعمرو مخيمر رئيس شركتي تحيا مصر للاستثمار الزراعي وآل مخيمر للاستثمار العقاري ومحمد هداية الحداد نائب رئيس شعبة تجار المحمول ورئيس مجلس إدارة شركة الحداد للتجارة.

وأكد "ناصر"، ثقته في أعضاء الجمعية العمومية للغرفة التجارية لمحافظة الجيزة من تجار وصناع ومؤدي خدمات بإختيار مجلس إدارة للغرفة التجارية يستطيع تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم للإرتقاء بمنظومة الخدمات المُقدمة لهم وعلى رأسها برنامج تأمين صحي متكامل والتوسع في إقامة أفرع للغرفة بكافة مراكز وأقسام المحافظة تيسيرًا على منتسبيها، كاشفًا اعتزامه مع زملائه بمجلس الإدارة المنتخب حال حاز ثقة الجمعية العمومية تدشين صندوق خاص بالطواريء ومواجهة الكوارث.

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