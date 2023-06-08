بنزيما: هذا ما أريد إضافته للاتحاد.. وكريستيانو رونالدو يعكس تطور الكرة السعودية

تحدث الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد السابق، عن انتقاله إلى اتحاد جدة السعودي.

وانتقل كريم بنزيما إلى اتحاد جدة السعودي بعقد يمتد لمدة 3 مواسم، مقابل 200 مليون يورو سنويًا.

وقال بنزيما في حوار للحساب الرسمي لنادي اتحاد جدة:"لعبت لمدريد وحققت الألقاب، وفخور بأنني تمكنت من اللعب لمدريد وإنهاء مسيرتي هناك بتلك الطريقة، ما أتمناه لفريقي الجديد، الأمر الذي سأتمكن من إضافته هو خبرتي الكروية، والأهم من ذلك هو إمكانية تحقيق الألقاب، فأنا أحب تحقيق الألقاب".

وأضاف:" إنه فصل جديد بالنسبة لي، وأرغب في أن أساهم في تقدم النادي لمكانة أعلى من التي يحتلها الآن على الرغم من كونه في المقدمة، أود حقًا أن أساهم في الارتقاء بالنادي، فهو ناد يمتلك الكثير من الشغف وينتمي للقمة".

وزاد:" الملعب استثنائي، وكما قلت وسأكرر، هناك الكثير من الشغف، الجماهير هي الأهم، ذلك الشغف يمنحنا كلاعبين الحافز لنصبح الطرف الأفضل على أرضية الملعب".

وأكمل:"كريستيانو رونالدو متواجد هنا وهو صديقي، من الرائع رؤيته هنا في السعودية، وهو ما يمثل توجه السعودية وتقدم مستواها، وهذا الأمر مهم على الصعيد الدولي. الألقاب مهمة جدًا".