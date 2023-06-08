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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية: الميزان التجاري بين مصر والأرجنتين تجاوز ملياري دولار

اجتماعات البعثة الارجنتينية
اجتماعات البعثة الارجنتينية بالقاهرة

 شهد السفير د. حازم فهمي مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية افتتاح اجتماعات البعثة التجارية الأرجنتينية التي تزور مصر يومي 7و8 يونيو الجاري، حيث ترأست الجانب الأرجنتيني السفيرة سيسيليا بوكو، نائبة وزير العلاقات الاقتصادية الدولية، كما حضر الافتتاح الدكتورة كارلا فيزوتي، وزيرة الصحة الأرجنتينية التي تزور القاهرة حاليا، و20 رجل أعمال أرجنتينيا.

 وأعرب مساعد وزير الخارجية في كلمته عن اعتزاز مصر بالعلاقات مع الأرجنتين في مختلف المجالات لاسيّما التجارية والاستثمارية، مثمنًا تجاوز الميزان التجاري بين البلدين 2 مليار دولار، خاصة مع الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة التي تربط مصر بدول تجمع الميركوسور.

 كما عبّر السفير فهمي عن سعادته بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال الأرجنتينيين في اجتماعات البعثة التجارية الذين يمثلون القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصحة الحيوانية ومنتجات الألبان والأدوية والكيماويات وقطع غيار السيارات، ولقاءاتهم مع ممثلي 65 شركة وحوالي 100 رجال اعمال مصري، بالإضافة الي مسئولي هيئة الاستثمار ووزارة التجارة والغرف التجارية واتحاد الصناعات.
  
ومن جانبها، رحبت السفيرة "بوكو" بتعزيز التعاون المصري الأرجنتيني في المجالات التجارية محل الاهتمام المشترك، خاصة وأن البلدان يملكان ما يؤهلهما لتطوير وزيادة التبادل التجاري بينهما، مؤكدة أن الزيارة تدل على اهتمام بلادها بمصر كدولة محورية في إقليم الشرق الأوسط منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1947. كما أعربت السفيرة عن أملها في أن تسفر الزيارة عن إقامة التواصل المباشر بين رجال الأعمال في البلدين.

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