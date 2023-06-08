كيف تحمى نفسك من تكون حصوات الكلى

تعد حصوات الكلى من المشكلات المنتشرة بشكل واسع فى الدول العربية والشرقية بسبب طبيعة الطقس الحار وبعض الأخطاء الغذائية

ووفقا لما جاء فى موقع “nhs ” فإن أفضل طريقة للوقاية من حصوات الكلى هي الحرص على شرب الكثير من الماء كل يوم لتجنب الإصابة بالجفاف وشرب ما يصل إلى 3 لترات من السوائل على مدار اليوم .

وفيما يلي أهم النصائح التى تساعد فى الوقاية من حصوات الكلى بالتفصيل، وهى:

اشرب الماء ، لكن المشروبات مثل الشاي والقهوة تحسب أيضًا

أضف عصير الليمون الطازج إلى الماء

تجنب المشروبات الغازية

لا تأكل الكثير من الملح

يساعد الحفاظ على نقاء البول على منع نواتج الفضلات من التركيز الشديد وتشكيل الحصوات ويمكنك معرفة مدى ضعف البول من خلال النظر إلى لونه. كلما كان بولك أغمق ، زاد تركيزه.

عادة ما يكون لون البول أصفر داكنًا في الصباح لأنه يحتوي على تراكم الفضلات التي ينتجها جسمك بين عشية وضحاها.

يمكن أن تحتسب المشروبات مثل الشاي والقهوة وعصير الفاكهة في كمية السوائل التي تتناولها ، لكن الماء هو الخيار الأكثر صحة والأفضل لمنع تكون حصوات الكلى.

يجب عليك أيضًا التأكد من شرب المزيد عندما يكون الجو حارًا أو عند ممارسة الرياضة لتعويض السوائل المفقودة من خلال التعرق للوقاي من حصوات الكلى