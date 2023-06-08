عارضة أزياء وعمرها تخطى الـ 30.. ما لا تعرفه عن زوجة كريم بنزيما

عرضت فضائية "العربية" تقريرًا عن النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب نادي اتحاد جدة الجديد، والمنتقل إليه قادما من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، في واحدة من الصفقات التي أحدثت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في الساعات الماضية.

وكان نادي اتحاد جدة السعودي، قد أعلن عن تعاقده مع النجم الفرنسي كريم بنزيما لمدة ثلاثة مواسم بشكل رسمي، ليعد ثاني نجم عالمي يتواجد في الدوري السعودي بعد تعاقد نادي النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وسلطت "العربية" الضوء على الحياة الأسرية، الخاصة بلاعب نادي اتحاد جدة الجديد، إذ كشفوا معلومات عن زوجة النجم الفرنسي، والتي تُدعى كورا غوتيه، وهي عارضة أزياء فرنسية، ونشأت في جزيرة لامارتينيك الفرنسية، وعمرها 34 سنة.

وأضاف التقرير، أن كريم بنزيما تعرف عليها في دبي عام 2015، ومن ثم تزوجها في عام 2016، واستقر معها في مدريد، ورُزقا بطفل في مايو من عام 2017، وأطلقا عليه اسم “إبراهيم”.

ولفت التقرير إلى أن كريم بنزيما وزوجته يحرصان على عدم عرض حياتهما الشخصية للإعلام أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.