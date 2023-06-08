برلماني: زيارة السيسي للدول الأفريقية تأكيد على ريادة مصر.. وكلمته في الكوميسا تاريخية

قال النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بأسيوط، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنجولا وزامبيا وموزمبيق، تأتي في ظل رئاسة مصر لمجموعة الكوميسا وفي إطار التعاون التجاري مع دول شرق وجنوب إفريقيا.

وأكد الكحيلي في بيان له اليوم الخميس، إن زيارة الرئيس للدول الإفريقية تؤكد احترامه لكل شعوب إفريقيا، ومدى ترابط الشعب المصري بشعوب الدول الشقيقة.

كما ثمن عضو مجلس الشيوخ كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال مشاركته بفعاليات القمة الثانية والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقى "كوميسا".

وأشار إلى أن كلمة السيسي أكدت على ريادة مصر للمنطقة من خلال وضع كافة الخطط والاستراتيجيات لتحقيق التنمية الاقتصادية المشتركة بين دول التجمع، توحيد الرؤى المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية المستمرة، وملاحقة تداعيات التطورات الإقليمية والدولية.

وأوضح أن كلمة الرئيس السيسي تاريخية وأكدت أيضا حرص مصر على تفعيل مبادئ اتفاقية التجارة الحرة ما ساهم في فتح المجال أمام الاستثمارات العربية داخل القارة الإفريقية.