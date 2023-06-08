قريبًا .. مدن أمريكية تواجه خطر الغرق

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس” نقلا عن دراسة جديدة، بأن مدينتي ميامي ونيو أورليانز الأمريكيتين ستغرقان بفعل ارتفاع منسوب مياه البحر خلال العقود المقبلة.

وحسب “فرانس برس”،قال أستاذ الجيولوجيا في جامعة ميامي، هارولد وانليس، إنه "مع ذوبان الجليد في جرينلاند والقطب الجنوبي ارتفع منسوب المياه في جنوب فلوريدا بأكثر من 60 سم خلال القرن الماضي وسيستمر ذلك”.

وأوضح وانليس، أن شاطئ ميامي والجزر غرب ميامي ستكون مغمورة تحت مترين من الماء".

وأضاف: "تسعى السلطات المحلية إلى كبح جِماح هذه الظاهرة خلال إعادة إنشاء الشواطئ ورفع المباني والمنازل”.

وأوضح أن “المباني الجديدة مثلا مبنية بسدود أعلى”.

وأشار وانليس، إلى أنه "بين 2015 و2022 ارتفع البحر أكثر من 5 سم في ميامي، وبعد سنوات سيخافون من العيش قرب المحيط".