محلل فني : هذه روشتة فوز الأهلي بـ نهائي أفريقيا

أكد الدكتور أحمد ثابت المحلل الفني بقناة النادي الأهلي أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر لابد ان يبني خطته علي تسجيل هدف في مركب محمد الخامس حتي يحسم بطولة دوري أبطال أفريقيا من قلب كازابلانكا خلال المباراة التي ستجمعه بالوداد البيضاء مساء الأحد في إياب النهائي.



وقال أحمد ثابت أنه لابد من تقسيم المباراة جيدًا علي سته أجزاء سواء علي مستوي الضغط او التكتيك الدفاعي و الهجومي مثلما فعل مانويل جوزيه في نهائي دوري ابطال افريقيا ٢٠٠٦ برادس أمام الصفاقسي التونسي.



واضاف:" الضغط النفسي اكبر علي لاعبي الوداد و جهازه الفني خاصة مع تأخرهم بنتيجة ٢-١ في القاهرة و محاولة التعويض وسط جمهورهم الذي سيمثل ضغط عليهم و الدليل تصريحات مدربهم فاندنبروك في اليومين الماضيين ".



وأوضح :" لابد أن يعرف الجميع أن جمهور الوداد لن يكون له دور داخل المستطيل الأخضر ودعمه سيكون من المدرجات بل المباراة تحسم بالقتال و الروح و العزيمة للاعبين داخل ارضية الميدان فقط".

