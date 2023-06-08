عميد الدراسات الإفريقية: القارة تسهم بـ6% من ملوثات الجو المسببة للتغيرات المناخية

قال عطية محمود الطنطاوي عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، إن القارة الإفريقية من أكثر قارات العالم معاناة في قضية التغيرات المناخية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه المعاناة تأتي رغم أنها لم تكن أبدا أو يوما ما متسببة في هذه الظاهرة الخطيرة، حيث تسهم بـ6% فقط من ملوثات الجو المسببة للتغيرات المناخية.

وأوضح أن المتسببين الرئيسيين هم الدول الصناعية الكبرى، وجاء الآن عليهم الدور أن يتحملوا مسؤوليتهم تجاه القارة الإفريقية، وأن يعوضوها عن طريق مشاريع خاصة بالاقتصاد الأخضر.

وذكر أن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الموجه إلى دول "كوميسا" شرح كيف يمكن أن يكون هناك ازدهار في هذه الدول، عن طريق الاقتصاد الأخضر، وعن طريق الاعتماد على المقومات الطبيعية الموجودة في القارة الإفريقية.