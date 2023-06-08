شرح كتاب "الإتقان في علوم القرآن" للإمام السيوطي بمسجده بأسيوط

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بشرح كتاب: "الإتقان في علوم القرآن" بمسجد الإمام السيوطي (رحمه الله) بأسيوط ، وذلك يوم الأحد من كل أسبوع عقب صلاة المغرب، وسيتم ذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 11/ 6/ 2023م.

ويقوم بشرح الكتاب الدكتور حسين عبد العال حسين - أستاذ التفسير وعلوم القرآن ووكيل كلية أصول الدين بأسيوط، وسيتم شرح نخبة مختارة من كتب الإمام السيوطي تباعًا بهذا المسجد.

ويقدم المحاضر عقب انتهائه من شرح الكتاب قائمة بالأسماء التي استمعت إلى شرحه كاملًا في مجلسه ، وصاروا مؤهلين لمقابلة لجنة الإجازة .