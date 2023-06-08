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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

3.2 مليون طن .. التموين : انتظام توريد القمح المحلي من المزارعين

صدى البلد

كشف مصدر مسئول بالتموين عن وصول كميات القمح المحلي المورد من المزارعين إلى هيئة السلع التموينية إلى 3.2 مليون طن منذ بداية موسم توريد القمح المحلي منتصف أبريل الماضي حتى الان والمستمر حتى نهاية يوليو المقبل.. 

موضحا أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين أعلن استهداف توريد بين 3.8 مليون طن إلى 4 ملايين طن.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن هيئة السلع التموينية من خلال الشركة القابضة للصوامع مستمرة في استلام الأقماح بصورة طبيعية من المزارعين بمختلف محافظات الجمهورية عبر 420 نقطة ‏متنوعة ما بين الصوامع الرأسية والحقلية والهناجر والبناكر والشون ‏المطورة وصوامع المطاحن تفتح أبوابها من الساعة الثامنة صباحاً وينتهى ‏عملها يومياً مع آخر سيارة محملة بالقمح بعد الساعة السابعة مساء.

وكان مجلس الوزراء وافق خلال برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين (موسم 2023)، ليصل سعر الأردب إلى 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، وذلك بعد التنسيق بين الوزارات المعنية.

ووجه الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، تقديم كافة التسهيلات للمزارعين لضمان زيادة معدلات التوريد، مشيراً إلى أن الوزارة لديها طاقات و سعات تخزينية تصل لـ 5.5 مليون طن.

وأكد المصيلحي أن قرار الدولة بزيادة سعر توريد القمح الموسم الحالي من ‏‏المزارعين ليصبح 1500 جنيه يأتي تشجيعاً للمزارعين على زيادة معدلات للتوريد الدولة لتأمين احتياجات ‏‏المواطنين من الخبز المدعم‎.‎

وأشار الوزير إلى أن زيادة معدلات التوريد من القمح المحلي يساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد ‏‏وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مؤكدا ضرورة تشجيع المزارعين على ‏‏توريد محصول القمح إلى الدولة خاصة مع زيادة الحوافز المقدمة لهم.

وتواصل مديريات التموين علي مستوي الجمهورية تنفيذ التوجيه الوزاري الخاص  بصرف 10 كيلو نخالة لكل اردب قمح مورد من المزارعين على مستوي الجمهورية، من خلال الضوابط التي تم الإعلان عنها، بالإضافة إلي  صرف 30 كيلو جرام نخالة خشنة شهريا علي كل ‏رأس ماشية .

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