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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من الأمم المتحدة على وجود رموز نازية بملابس القوات الأوكرانية |شاهد

الأمم المتحدة وأوكرانيا
الأمم المتحدة وأوكرانيا

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الخميس، إن الأمم المتحدة تعارض النازيين والرموز النازية.

جاءت تصريحات الأمم المتحدة، تعليقا على تقرير صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، بشأن وجود رموز نازية على ملابس جنود الجيش الأوكراني.

وقال دوجاريك، في مؤتمر صحفي، "نحن ضد النازيين والرموز النازية.. لا يمكنني التحقق من صحة هذه الصور.. لكن هذا هو موقفنا المبدئي".

وفي وقت سابق، حذرت صحيفة “نيويورك تايمز” من أن مثل هذه السياسة التي تنتهجها كييف فيما يتعلق بهذه الرموز النازية يمكن أن تحرم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من دعم الغرب.

جندي أوكراني يرتدي رمز النازية حلف زيلينسكي

وصُدم قراء صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، من وجود الرموز النازية علي ملابس قوات الجيش الأوكراني.

وأضاف آخر: "إلى أي مدى يجب أن نذهب في دعم بلد، من بين أمور أخرى، فاسد ولديه وحدات عسكرية تحمل شارات نازية على زيهم العسكري؟”.

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وكتب آخر: "ليست مجرد رموز … إنها عادة ما تكون مصحوبة بأيديولوجية نازية".

وأضاف آخر: “أوكرانيا المستقلة ليست مصلحة أمريكية حيوية يمكن تحقيقها بتكلفة عالية وعائد ضئيل”.

الجيش الأوكراني الأمم المتحدة زيلينسكي فولوديمير زيلينسكي

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