أهالي قرية كفر الشيخ سليم بطنطا يستغيثون بالمسئولين لرفع ناتج تطهير ترعة جانبية

استغاث أهالي قرية كفر الشيخ سليم - التابعة لمركز طنطا - فى محافظة الغربية ، بالدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، برفع ناتج تطهير ترعة جانبية التي تسبب انتشار القمامة والأمراض بالقرية.

وقال المواطن شادي فؤاد محمود بلال من الأهالي في رسالته من خلال خدمة شكاوى “ بين الناس ” التى يقدمها موقع "صدى البلد": قام مسؤول الري بإلقاء ناتج التطهير علي جانبي ترعة جانبية وهذا هو الطريق الرئيسي المؤدي إلى القرية والأمر الذي اضطرنا لمخاطبة المسئولين هو إيقاف الطريق لمدة طويلة .

وأضاف : علم بأن ناتج التطهير تم القاؤها منذ فترة ولم يتم رفعه حتى الآن ، اين المسئولين ورئيس الوحدة المحلية بقرية كفر الشيخ سليم من هذه المصيبة الكبرى التي أصابت بعض أهالي القرية بالأمراض من ناتج التطهير وانتشار القمامة بطول الترعة .

وناشد المسئولين بسرعة التدخل ، للحفاظ علي صحة المواطنين وتيسيرا للمرور والسيارات .

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.