العرافة البلغارية تحدد موعد نهاية العالم .. ومصطفى بكري يحذّر من خطورة انتشار مخدر الشابو في الصعيد| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة، ونرصد لكم أبرزها، خلال التقرير التالي:

تفاصيل إنشاء أول مستشفى مركزي ضمن مبادرة حياة كريمة بـ شبين القناطر

كشف خالد العرفي رئيس مركز شبين القناطر عن تطورات إنشاء أول مستشفى مركزي ضمن مبادرة حياة كريمة.

ياسمين عز: بلاش تصحي وشعرك شبه الشمس المشرقة.. لمي شعرك بتوكة يا مدام

‏قالت الإعلامية ياسمين عز، إن الرجال في العالم كله ثلاثة أنواع نوع رجل بصري ورجل سمعي ورجل حسي.

مصطفى بكري يحذّر من خطورة انتشار مخدر الشابو في الصعيد .. فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري، ان أهالينا في الصعيد يعانون من مشكلة انتشار "مخدرالشابو”، والذي يجعل الشخص يتصور البشر على انهم شياطين وقد تصل إلى أنه يتسبب في جرائم خطيرة".

لقاء مع رئيس زامبيا.. تفاصيل مشاركة السيسي فى قمة الكوميسا

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في العاصمة الزامبية لوساكا في أعمال القمة الثانية والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "كوميسا"، بحضور لفيف من رؤساء وممثلي الدول الأفريقية الأعضاء بتجمع الكوميسا.

للمرة الخامسة.. لماذا يقضي محمد صلاح إجازته في جزيرة بيوض كل عام.. فيديو

‏نقلا عن فضائية العربية، من جديد عاد نجم ليفربول محمد صلاح لجزيرة "بيوض" بالغردقة لخامس مرة لقضاء إجازته.

بعد توقعاتها بشأن كورونا.. العرافة البلغارية تحدد موعد نهاية العالم |شاهد

عرضت فضائية "العربية" تقريرًا عن العرافة البلغارية الشهيرة بابا فانغا، والتي صدقت توقعاتها المختلفة خلال الفترة الماضية في العديد من الأحداث، والتي يأتي على رأسها ظهور فيروس كورونا في العالم، وهو ما جعل قطاع كبير من المواطنين حول العالم ينتبهون لتوقعاتها.

علاج 4 ملايين| إبراهيم عيسى : خلو مصر من فيروس سي نجاح رائع

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن مصر بصدد الإعلان خلال الفترة المقبلة عن خلو الدولة المصرية من فيروس سي، كما أنه سيكون هناك احتفال بخلو مصر من فيروس سي ونجاحات علاجات وإخلاء مصر من فيروس سي.

"أنا مش موظفة".. مي فاروق تكشف تفاصيل استقالتها من دار الأوبرا

كشفت الفنانة مي فاروق، عن تفاصيل استقالتها من دار الأوبرا في الفترة الأخيرة، قائلة إنها قررت الاستقالة بسبب تواجدها كموظفة داخل الأوبرا، "الموضوع كان مقيدني في شوية حاجات أني موظفة، وأنا مش موظفة".

سفير بالخارجية الليبية : نحن ومصر من الأعضاء المهمين في الكوميسا

‏قال السفير جمعة محمد رحومة سفير بوزارة الخارجية الليبية، إن ليبيا تعتبر عضوا في الكوميسا منذ عام 2005 وكان لها مشاركات إيجابية سواء على مستوى اللجان الفنية أو اللجان الوزارية أو على مستوى القمة.