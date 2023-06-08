أهمية تطبيق التكنولوجيا الحديثة في استخدامات الزراعة وتنظيم الري والتسميد..تفاصيل

كشف محمد السيد مدرس حاسب آلي بمدرسة عامر الثانوية الزراعية، أهمية تطبيق التكنولوجيا الحديثة في استخدامات الزراعة وتنظيم الري والتسميد، وتطور نمو النباتات ودراسة كافة جوانب مهنة الزراعة.

وأضاف محمد السيد، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنّ الطالب يتدرب على استخدام الإنترنت والحاسب الآلي والتكنولوجيا الحديثة والقواعد التنظيمية للزراعة بالاستعانة بأساليب حديثة، من أجل الحصول على منتج نهائي عالي الجودة.

وتابع مدرس الحاسب الآلي بمدرسة عامر الثانوية الزراعية أن الطالب يتخرج في المدرسة كفني بساتين، وهو تخصص يلقى رواجا كبيرا في سوق العمل، خاصة في العاصمة الإدارية والمدن الجديدة، لافتا إلى أن المتدرب يستطيع التعرف على مراحل نمو النباتات عن طريق الحاسب الآلي.

وأردف محمد السيد، أنّ الطالب يتخرج في المدرسة بعد دراسة تمتد لمدة 3 سنوات، تشمل نباتات الزينة وكافة الجوانب المتعلقة بها سواء صيانة الآلات أو مكافحة الآفات، والري والتسميد، مؤكدا أن 70% من الخريجين يحصلون على وظيفة جيدة بعد تخرجهم من المدرسة.

من جانبه، كشف عاطف عبدالله، كبير مُعلمين بمدرسة عامر الثانوية الزراعية، الطلاب يدرسون نباتات الزينة والنباتات الطبيعية وصيانة الآلات والجرارات والكيمياء الزراعية، لإعداد فني ماهر في مجال الزراعة.

يلم بمجموعة كبيرة من أسماء نباتات الزينة

واختتم عاطف عبدالله بالإشارة إلى أنّ طالب المدرسة يحصل على حصيلة زراعية تضاهي معلومات خريج كلية الزراعة، ويلم بمجموعة كبيرة من أسماء نباتات الزينة.

