عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أهمية تطبيق التكنولوجيا الحديثة في استخدامات الزراعة وتنظيم الري والتسميد..تفاصيل

حدائق
حدائق

كشف محمد السيد مدرس حاسب آلي بمدرسة عامر الثانوية الزراعية، أهمية تطبيق التكنولوجيا الحديثة في استخدامات الزراعة وتنظيم الري والتسميد، وتطور نمو النباتات ودراسة كافة جوانب مهنة الزراعة.

 

وأضاف محمد السيد، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”،  أنّ الطالب يتدرب على استخدام الإنترنت والحاسب الآلي والتكنولوجيا الحديثة والقواعد التنظيمية للزراعة بالاستعانة بأساليب حديثة، من أجل الحصول على منتج نهائي عالي الجودة.

 

وتابع مدرس الحاسب الآلي بمدرسة عامر الثانوية الزراعية أن الطالب يتخرج في المدرسة كفني بساتين، وهو تخصص يلقى رواجا كبيرا في سوق العمل، خاصة في العاصمة الإدارية والمدن الجديدة، لافتا إلى أن المتدرب يستطيع التعرف على مراحل نمو النباتات عن طريق الحاسب الآلي.

 

وأردف محمد السيد، أنّ الطالب يتخرج في المدرسة بعد دراسة تمتد لمدة 3 سنوات، تشمل نباتات الزينة وكافة الجوانب المتعلقة بها سواء صيانة الآلات أو مكافحة الآفات، والري والتسميد، مؤكدا أن 70% من الخريجين يحصلون على وظيفة جيدة بعد تخرجهم من المدرسة.

 

من جانبه، كشف عاطف عبدالله، كبير مُعلمين بمدرسة عامر الثانوية الزراعية، الطلاب يدرسون نباتات الزينة والنباتات الطبيعية وصيانة الآلات والجرارات والكيمياء الزراعية، لإعداد فني ماهر في مجال الزراعة.

 

يلم بمجموعة كبيرة من أسماء نباتات الزينة

واختتم عاطف عبدالله بالإشارة إلى أنّ طالب المدرسة يحصل على حصيلة زراعية تضاهي معلومات خريج كلية الزراعة، ويلم بمجموعة كبيرة من أسماء نباتات الزينة.
 

الثانوية الزراعية التكنولوجيا الحديثة الزراعة وتنظيم الري نمو النباتات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. كاف يكافئ حكم مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا

مفاجأة.. بئر السيدة عائشة يكشف عن كنز أثري جديد لمصر| صور

بيان عاجل من الأمم المتحدة ردا علي اتهامات خطيرة من زيلينسكي

الزمالك اليوم.. صدمة بغرامة كهربا واستعادة طارق حامد وغموض موقف عمرو السيسي

وجعتوا دماغنا .. أحمد مرتضى منصور يفتح النار على هشام نصر

في مديونية اتحاد الكرة.. نادي الزمالك يتصدر والأهلي خارج السيطرة

تفاصيل جديدة.. النقطة 11 و12 بلوائح الفيفا تنصف كهربا بأزمة الزمالك

مفاجأة.. الاستغناء عن الدولار وسعر صرف واقعي| ماذا يعني إطلاق مؤشر الجنيه؟

ترشيحاتنا

بعد سقوط مروحية بالأمس.. طلب عاجل من رئيس تونس لوزير دفاعه

منتجي الدواجن: الأسعار في مصر تتماشى مع الأسواق العالمية

رسميا.. زهير المترجي يغيب عن الوداد أمام الأهلي في نهائي أبطال أفريقيا

جنرال أمريكي يكشف استعدادات أوكرانيا للاستيلاء على القرم

البنتاجون يعلق على أنباء إنشاء الصين قاعدة تجسس عسكرية بحدود أمريكا

الأرصاد الجوية تفجر مفاجأة عن تحسن حالة الطقس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يحذر: هذه العوامل تجعلك أكثر عرضة للأصابة بأمراض القلب

ياسمين عز تنصح السيدات بوصفة مهمة للمتزوجين اليوم

انطلاق العرض المسرحي لعبة وحدوتة لثقافة الطفل بالمنوفية

سر السوريين.. طريقة عمل شاورما دجاج مثل المطاعم

فيديو

أسلحة بيولوجية ونووية.. توقعات العارفة بابا فانجا تغير العالم في 2023

تفاصيل العاصفة المدارية بيبارجوي .. أية دولة عربية ستتأثر بها؟

تعود لمصر قريبا.. حلا شيحة تعتذر لنقيب الممثلين | هل نشاهدها على المسرح قريبا؟

صفعة لمدعى تخلف مصر عن سداد التزاماتها.. الدولة تثبت قدرتها على الوفاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

اﻟﻤﺰﻳﺪ