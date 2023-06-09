عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مؤشر الأسهم المتوسطة يقفز 11% الأسبوع الماضي

صدى البلد

تباينت مؤشرات البورصة خلال تعاملات الاسبوع المنقضي وسط تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 17521.36 نقطة.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 11.03% ليغلق عند مستوى 3652.50 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 8.23% ليغلق عند مستوى 5333.34 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 21001.52 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 8.65% ليغلق عند مستوى 4582.36 نقطة.

سجلت قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 19.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنقضي، في حين بلغت كمية التداول نحو 7.314 مليار ورقة منفذة على 510 آلاف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 15 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 5.708 مليار ورقة منفذة على 498 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى، واستحوذت الأسهم على 84% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 16%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار21 الآن بعد ارتفاع الاحتياطي النقدي

Tiger Shark.. صفات سمكة قرش النمر بعد ظهورها في البحر الأحمر

الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي بالميركاتو الصيفي

شاهد| أول رد فعل لـ عصام الشوالي بعد الهجوم عليه من جماهير الأهلي

خبر صادم للوداد قبل موقعة الأهلي

ربنا يكرم .. نجم الزمالك يفاجئ جماهير الأهلي بهذا التصريح

طارق حامد ونجم الوداد | أسامة حسن يعلن صفقات الزمالك بالميركاتو الصيفي

رجاء خاص من الخطيب لكولر قبل مواجهة الأهلي والوداد .. وحجازي يقترب

ترشيحاتنا

اليوم .. مساجد الأوقاف تتحدث عن "الحج رحلة إيمانية" في خطبة الجمعة

التعليم تقرر استكمال امتحانات الدبلومات الفنية 2023 العملية حتى 15 يونيو

نتنياهو لبلينكن: لن تلزم إسرائيل بأي تسوية مع إيران

الولايات المتحدة تعلن قرارات جديدة بشأن تجديد الإفراج المشروط للأفغان

مجلس النواب العراقي يصوت على 6 مواد من قانون الموازنة

خطة التنمية لعام 2024/2023 أمام "النواب" .. الأسبوع المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| أسباب استمرار الأمطار لشهر يونيو...سلمى أبو ضيف تثير الجدل بفستان من 17 سنة

تحذير عاجل| هيئة الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم الجمعة.. ماذا سيحدث؟

موقف غير متوقع تتعرض له مغنية على المسرح يثير جدل رواد السوشيال ميديا .. شاهد

أطعمة لاتتجاهلها لصحة الدماغ المهمة لطفلك

فيديو

شخصية شهيرة وراء النقص العالمي في الطلاء الوردي .. أعرف القصة؟

أكلة سمك وجمبري في الإسكندرية بـ 6 آلاف جنيه تستدعي تحركا عاجلا وبيانًا رسميًا.. ماذا تحتوي؟ «فيديوجراف»

أسلحة بيولوجية ونووية.. توقعات العارفة بابا فانجا تغير العالم في 2023

تفاصيل العاصفة المدارية بيبارجوي .. أية دولة عربية ستتأثر بها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

اﻟﻤﺰﻳﺪ