مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال يشارك في احتفال "البيئة العالمي" ٢٠٢٣م

شارك مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال بمشيخة الأزهر في الندوة التثقيفية الموسعة لمركز اعلام المنصورة التابع للهيئة العامة للاستعلامات؛ بعنوان (التغيرات المناخية وجهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني) بكلية طب جامعة المنصورة.

وحاضر في اللقاء الدكتور أحمد الحربي، وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والذي تحدث عن الذكاء الاصطناعي ومواجهة التغيرات المناخية والذي وضح مؤشرات التغيرات المناخية وأسباب حدوثها والعوامل المترتبة عليها ويقدم الحلول المقترحة لتقليل من آثار التغيرات المناخية.

كما أوضح كيفية استخدام الذكاء الإصطناعي في ايجاد حلول لمواجهة التغيرات المناخية واعطي أمثله لعدة شركات نجحت في هذا المجال.

وأوصى بأهمية بناء أنظمة ذكاء اصطناعي تعمل بشكل اتوماتيك لتقليل انواع التلوث البيئي من خلال طرق الذكاء الإصطناعي المقدمة في المصانع المختلفه مثل Beyond limits التي عملت نظام يتسم بالمرونة ويستخدم علي نطاق واسع ويعمل علي إكتشاف نسبة التلوث في امريكا وايضا BcG Co2 والذي يعمل بالذكاء الإصطناعي لمساعدة الشركات لقياس انبعاث الكربون بدقة ومحاكاة وهذه التقنيه تساعد علي تخفيف الإنبعاثات بنسبة ٣٠-٤٠٪؜

وشدد الحربي علي ضرورة تفعيل التعاون بين المصانع في مصر وكليات الذكاء الإصطناعي لتقديم حلول لمشاكلهم وتوفير ما يتكبدونه من أموال لإستيراد هذه الحلول من الخارج لما تتمتع به مصر من خريجين علي درجة عالية من الكفاءة.

وتحدث الشيخ، سامي عجور، وكيل إدارة وعظ الدقهلية؛ عن جهود الأزهر الشريف في رفع الوعي بالقضايا البيئيه، وأكد في بداية حديثه بأن تدخل الإنسان الغير مسئول في استخدام الموارد التي انعم بها الله سبحانه وتعالي على البشرية، وان الإنسان كان سبب في كثير من الفساد ويأتي دور الأزهر الشريف بتدريب الوعاظ علي توعية الناس بما يستجد من تحديات جديدة في مجتمعنا يرجع اصلها إلي السلوك السلبي وضرورة تكاتف جميع الجهات علي ذلك.



وأكد الدكتور ربيع السبكي الواعظ بالأزهر الشريف، في كلمته عن البيئة واصل ذكرها بالقرأن الكريم ووضح وظيفة الإنسان الذي خلق من أجلها وهي عمارة الأرض والعبادة والخلافة وقد سخر الله جميع المخلوقات لهذا الهدف فالبيئة والمناخ نعمة من الله فيجب الحفاظ عليها وعدم الإصراف في استخدامها بوضع يؤدي إلي الهلاك.

وعرضت الدكتورة عائشة بدوي، عضو مكتب وكيل الأزهر الشريف، دور مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال في نشر الوعي البيئي بين الموهوبين من طلاب الأزهر والعاملين به في مجالات الإبداع وريادة الأعمال، مما نتج عنه تنظيم عدد من الفعاليات والمعارض الفنية بعنوان (قضايا العصر وتغير المناخ) الذي أقيم في جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ليضم عدد من اللوحات الفنية والإبداعية التي تعبر عن انواع التلوث البيئي والاحتباس الحراري وطرح حلول لمواجهة تلك المشاكل، ومن ثم تم استضافة معرض الأزهر بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة في قصر ثقافة الاسمرات للمساهمة في زيادة وعي ساكني اماكن بديل العشوائيات وتقديم ورش فنية وفقرات انشاد عن حماية البيئة وعروض مسرحية مما يساهم في ترسيخ المفاهيم القويمة في أذهان الاطفال.



وتحدثت الدكتورة إيناس الشربيني، استاذ الطب المهني والبيئي؛ عن اسباب الإحتباس الحراري الذي أدي لزيادة درجات الحرارة ومدي تأثيره علي صحة الإنسان، مما يؤدي إلي الإعياء وعدم القدرة علي العمل بجانب التهابات بالجهاز التنفسي وزيادة الأشعة الفوق بنفسجيه التي تؤثر على العين، تسبب أيضا الجفاف وزيادة الحشرات والبعوض ومسببات الأمراض

واوصت بتقليل الإنبعاثات الناتجه عن حرق الوقود والبلاستيك وحرق الغابات وقطع الأشجار وتقليل الملوثات.

وعرضت بعض الحلول التي يقوم بها الإنسان اولها التكيف والتخفيف ثانيا نشر الوعي فى مليار شخص نشر الوعي قلل الإنبعاثات بنسبة ٢٠٪؜ وايضا زراعة الأشجار واستخدام الطاقة النظيفه والمواصلات الصديقة للبيئة واستبدال استخدام البلاستيك بمواد سهلة التحلل واستخدام ملابس صديقة للبيئة.

وأشارت الدكتور غادة القنيشي، إلى أهمية التوعية المستمرة وتكرار مثل هذه اللقاءات لتغير سلوك الإنسان في جميع المجالات.