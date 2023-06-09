عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في عز الحر.. أمطار وأجواء شتوية بالإسكندرية

سقوط أمطار بالإسكندرية
سقوط أمطار بالإسكندرية

 

شهدت مدينة الإسكندرية، هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة مساء أمس الخميس، مع انخفاض في درجات الحرارة ووجود سحب بمناطق متفرقة من المحافظة.

وشهدت المحافظة طيلة النهار تقلبات جوية متغيرة على مدار اليوم ما بين جو شديد الحرارة، وغيوم على أغلب الأنحاء.

أكلة سمك وجمبري في الإسكندرية بـ 6 آلاف جنيه تستدعي تحركا عاجلا وبيانًا رسميًا.. ماذا تحتوي؟ «فيديوجراف»

محافظ الإسكندرية: زراعة 10 آلاف شجرة مثمرة وزينة في أسبوعين

وكانت توقعات هيئة الأرصاد الجوية أعلنت سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية (السلوم، مطروح، العلمين)، وقد تمتد إلى الإسكندرية على فترات متقطعة.

وقد كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء والمختصين بضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة الشاملة لخطوط الصرف وشنايش الأمطار؛ للتأكد من صلاحيتها وقدرتها علي استيعاب مياه الأمطار، وكذلك رفع درجة الاستعداد لاستقبال الأمطار.
 

الاسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. كاف يكافئ حكم مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا

مفاجأة.. بئر السيدة عائشة يكشف عن كنز أثري جديد لمصر| صور

الزمالك اليوم.. صدمة بغرامة كهربا واستعادة طارق حامد وغموض موقف عمرو السيسي

في مديونية اتحاد الكرة.. نادي الزمالك يتصدر والأهلي خارج السيطرة

تحرك عاجل ضد بايدن.. مطالب في الكونجرس بعزل الرئيس الأمريكي وسجنه

بيان عاجل من الأمم المتحدة ردا علي اتهامات خطيرة من زيلينسكي

مفاجأة.. الاستغناء عن الدولار وسعر صرف واقعي| ماذا يعني إطلاق مؤشر الجنيه؟

الأرصاد الجوية تفجر مفاجأة عن تحسن حالة الطقس

ترشيحاتنا

عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة يزف بشرى سارة بشأن بيريرا ولجنة الحكام

برج الأسد .. حظك اليوم الجمعة 9 يونيو 2023 : تجنب الجدال

الزمالك لم يفاوضه |فاروق جعفر يفجر مفاجأة بشأن تجديد عقد نجله

السودان يعلن طرد المبعوث الأممي فولكر بيرتس

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيسي يسلم رئاسة تجمع الكوميسا إلى زامبيا

الأرصاد الجوية تؤكد: تجاوزنا ذروة الطقس.. واستمرار سقوط الأمطار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يحذر: هذه العوامل تجعلك أكثر عرضة للأصابة بأمراض القلب

ياسمين عز تنصح السيدات بوصفة مهمة للمتزوجين اليوم

انطلاق العرض المسرحي لعبة وحدوتة لثقافة الطفل بالمنوفية

سر السوريين.. طريقة عمل شاورما دجاج مثل المطاعم

فيديو

أكلة سمك وجمبري في الإسكندرية بـ 6 آلاف جنيه تستدعي تحركا عاجلا وبيانًا رسميًا.. ماذا تحتوي؟ «فيديوجراف»

أسلحة بيولوجية ونووية.. توقعات العارفة بابا فانجا تغير العالم في 2023

تفاصيل العاصفة المدارية بيبارجوي .. أية دولة عربية ستتأثر بها؟

تعود لمصر قريبا.. حلا شيحة تعتذر لنقيب الممثلين | هل نشاهدها على المسرح قريبا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

اﻟﻤﺰﻳﺪ