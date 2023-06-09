في عز الحر.. أمطار وأجواء شتوية بالإسكندرية

شهدت مدينة الإسكندرية، هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة مساء أمس الخميس، مع انخفاض في درجات الحرارة ووجود سحب بمناطق متفرقة من المحافظة.

وشهدت المحافظة طيلة النهار تقلبات جوية متغيرة على مدار اليوم ما بين جو شديد الحرارة، وغيوم على أغلب الأنحاء.

وكانت توقعات هيئة الأرصاد الجوية أعلنت سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية (السلوم، مطروح، العلمين)، وقد تمتد إلى الإسكندرية على فترات متقطعة.

وقد كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء والمختصين بضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة الشاملة لخطوط الصرف وشنايش الأمطار؛ للتأكد من صلاحيتها وقدرتها علي استيعاب مياه الأمطار، وكذلك رفع درجة الاستعداد لاستقبال الأمطار.

