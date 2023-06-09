المدير الإداري لـ سبورتنج: نستعد لختام مميز للموسم أمام أبو قير للأسمدة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سبورتنج السكندري، لبطولة الدورى الممتاز "ب"، بخوض عدة لقاءات قوية، ومباريات ودية، قبل دخول الفريق معسكر مغلق إستعداداً للمسابقة المصرية لموسم 23/2024.



من جانبه، قال عصام احمد، المدير الاداري بالجهاز الفني لسبورتنج ، ان الفريق خاض مباريات مع أندية عدة، وعلى أرضيات ملاعب متعددة، لكسب مزيد من الخبرات والكفاءة، في المواجهات المختلفة، مشيراً إلى لقاءات سبورتنج ضد زد واسوان، وجاري الاعداد للتنسيق مع فرق أخرى.



وأضاف "عصام" ان الفريق خاض لقاءات على ملاعب: راديسون بلو، والأكاديمية العربية، فى إطار سلسلة المباريات الودية التى يخوضها سبورتنج استعداداً لدورى الممتاز ب.

وأكد عصام احمد، انه يعكف على وضع خطة لتطوير الفريق، مشيراً إلى ان الهدف الأسمى هو المنافسة على التأهل للدوري المصري الممتاز الموسم المقبل.



وواصل حديثه، قائلاً ان الخطة تعتمد على تطوير قطاع الناشئين في النادي، وهو الأمر الذي سيعود بالفائدة للنادي، فنياً واستثمارياً، لافتاً إلى ان قطاع الناشئين يكتز بالمواهب الشابه الصاعدة، متمنياً لهم كامل التوفيق والنجاح في مستقبل الكرة المصرية.



وأتم عصام احمد، المدير الاداري بالجهاز الفني لسبورتنج، حديثه قائلاً: "قطاع الناشئين في سبورتنج، يضم أفضل اللاعبين الصاعدين، مع الاعتماد عليهم في الفريق الأول، واستثمارهم في بيعهم لكبار الأندية، سواء المصرية أو العربية، بمبالغ مالية كبيرة"، مضيفاً ان سبورتنج اعتاد أن يخرج لاعبوه من قطاع الناشئين إلى الأندية الأخرى.



ويختتم فريق سبورتنج، الموسم الحالي، بمواجهة نظيره أبو قير للأسمدة، ضمن جولات الأسبوع رقم 30، بالمجموعة الثالثة بحري، في إطار منافسات الدوري المصري الدرجة الثانية 2022/2023.