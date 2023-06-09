عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المدير الإداري لـ سبورتنج: نستعد لختام مميز للموسم أمام أبو قير للأسمدة

صدى البلد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سبورتنج السكندري، لبطولة الدورى الممتاز "ب"، بخوض عدة لقاءات قوية، ومباريات ودية، قبل دخول الفريق معسكر مغلق إستعداداً للمسابقة المصرية لموسم 23/2024.


من جانبه، قال عصام احمد، المدير الاداري بالجهاز الفني لسبورتنج ، ان الفريق خاض مباريات مع أندية عدة، وعلى أرضيات ملاعب متعددة، لكسب مزيد من الخبرات والكفاءة، في المواجهات المختلفة، مشيراً إلى لقاءات سبورتنج ضد زد واسوان، وجاري الاعداد للتنسيق مع فرق أخرى.


وأضاف "عصام" ان الفريق خاض لقاءات على ملاعب: راديسون بلو، والأكاديمية العربية، فى إطار سلسلة المباريات الودية التى يخوضها سبورتنج استعداداً لدورى الممتاز ب.
وأكد عصام احمد، انه يعكف على وضع خطة لتطوير الفريق، مشيراً إلى ان الهدف الأسمى هو المنافسة على التأهل للدوري المصري الممتاز الموسم المقبل.


وواصل حديثه، قائلاً ان الخطة تعتمد على تطوير قطاع الناشئين في النادي، وهو الأمر الذي سيعود بالفائدة للنادي، فنياً واستثمارياً، لافتاً إلى ان قطاع الناشئين يكتز بالمواهب الشابه الصاعدة، متمنياً لهم كامل التوفيق والنجاح في مستقبل الكرة المصرية.


وأتم عصام احمد، المدير الاداري بالجهاز الفني لسبورتنج، حديثه قائلاً: "قطاع الناشئين في سبورتنج، يضم أفضل اللاعبين الصاعدين، مع الاعتماد عليهم في الفريق الأول، واستثمارهم في بيعهم لكبار الأندية، سواء المصرية أو العربية، بمبالغ مالية كبيرة"، مضيفاً ان سبورتنج اعتاد أن يخرج لاعبوه من قطاع الناشئين إلى الأندية الأخرى.


ويختتم فريق سبورتنج، الموسم الحالي، بمواجهة نظيره أبو قير للأسمدة، ضمن جولات الأسبوع رقم 30، بالمجموعة الثالثة بحري، في إطار منافسات الدوري المصري الدرجة الثانية 2022/2023.

أبو قير للأسمدة الأكاديمية العربية الدوري الممتاز الكرة المصرية عصام أحمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. كاف يكافئ حكم مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا

مفاجأة.. بئر السيدة عائشة يكشف عن كنز أثري جديد لمصر| صور

الزمالك اليوم.. صدمة بغرامة كهربا واستعادة طارق حامد وغموض موقف عمرو السيسي

في مديونية اتحاد الكرة.. نادي الزمالك يتصدر والأهلي خارج السيطرة

تحرك عاجل ضد بايدن.. مطالب في الكونجرس بعزل الرئيس الأمريكي وسجنه

بيان عاجل من الأمم المتحدة ردا علي اتهامات خطيرة من زيلينسكي

مفاجأة.. الاستغناء عن الدولار وسعر صرف واقعي| ماذا يعني إطلاق مؤشر الجنيه؟

الأرصاد الجوية تفجر مفاجأة عن تحسن حالة الطقس

موضوعات متعلقة

برج العذراء .. حظك اليوم الجمعة 9 يونيو 2023 : مشكلة قانونية

ترشيحاتنا

عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة يزف بشرى سارة بشأن بيريرا ولجنة الحكام

برج الأسد .. حظك اليوم الجمعة 9 يونيو 2023 : تجنب الجدال

الزمالك لم يفاوضه |فاروق جعفر يفجر مفاجأة بشأن تجديد عقد نجله

السودان يعلن طرد المبعوث الأممي فولكر بيرتس

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيسي يسلم رئاسة تجمع الكوميسا إلى زامبيا

الأرصاد الجوية تؤكد: تجاوزنا ذروة الطقس.. واستمرار سقوط الأمطار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يحذر: هذه العوامل تجعلك أكثر عرضة للأصابة بأمراض القلب

ياسمين عز تنصح السيدات بوصفة مهمة للمتزوجين اليوم

انطلاق العرض المسرحي لعبة وحدوتة لثقافة الطفل بالمنوفية

سر السوريين.. طريقة عمل شاورما دجاج مثل المطاعم

فيديو

أكلة سمك وجمبري في الإسكندرية بـ 6 آلاف جنيه تستدعي تحركا عاجلا وبيانًا رسميًا.. ماذا تحتوي؟ «فيديوجراف»

أسلحة بيولوجية ونووية.. توقعات العارفة بابا فانجا تغير العالم في 2023

تفاصيل العاصفة المدارية بيبارجوي .. أية دولة عربية ستتأثر بها؟

تعود لمصر قريبا.. حلا شيحة تعتذر لنقيب الممثلين | هل نشاهدها على المسرح قريبا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

اﻟﻤﺰﻳﺪ