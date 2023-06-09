بالعسل الأسود .. طريقة عمل فشار بالكراميل

اذا كنتي تحاولين تقديم تسالي سهلة نقدم لكي اليوم طريقه عمل فشار بالكراميل

المقادير:

كوب من حبوب الذرة

2 كوب سكر بني

2 ملعقة كبيرة عسل

½ كوب زبدة طرية

4 ملاعق كبيرة زيت

ملعقة صغيرة فانيليا

½ ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة ملح



الطريقة:

سخني الفرن عند درجة حرارة 150.



على نار متوسطة سخني الزيت ثم ضعي حبوب الذرة وغطّي القدر واتركيه ينضج، نحو 5 دقائق.



في قدر ضعي السكر والعسل والزبدة واتركيهم على نار هادئة ،حتى يتكرمل ويُصبح لونه ذهبيًا.



أضيفي الفانيليا والبيكنج باودر وقلبي فورًا، ثم ضعيه فوق الفشار وقلبيه حتى يُغطي الفشار.

ضعي الفشار في صينية مدهونة بالزيت، ثم ضعيها في الفرن لمدة 10 – 15 دقيقة.