خلص عليه قدام بيته .. إحالة أوراق "سماك" إلى المفتي بالإسكندرية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد السيد محجوب رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمود عيسى سراج الدين، والمستشار مدحت عبد الكريم عبد العزيز، وسكرتير المحكمة حسن عمر، إحالة أوراق "سماك" متهم بقتل شخص بمنطقة أبوقير، شرقي المحافظة إلى مفتي الديار المصرية لأبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

صدر الحكم .

وشهدت منطقة أبوقير، شرقي الإسكندرية، جريمة بشعة مروعة راح ضيحتها شخص في ريعان شبابه أمام منزله بسبب بوست على الفيس بوك، انتقد فيه القاتل بطريقة غير مباشرة، في واقعة مروعة تشبه جريمة دبور الإسماعيلية، التي هزت الرأي العام في مصر قبل نحو أكثر من عام.

وبدأت الواقعة عندما تلقى اللواء خالد البروي، إخطارًا من اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد بمقتل شخص أمام منزله الكائن بمنطقة أبوقير، التابعة لقسم المنتزه ثان.

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وعلى الفور توجه ظباط مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين وجود جثة غارقة في دمائها أمام المنزل.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة، تحت تصرف النيابة، التي أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وألقي القبض على القاتل بعدما سلم نفسه للشرطة عقب ارتكابه الجريمة، وطالب أسرته بمغادرة المنطقة حفاظًا على حياتهم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثان، أنه علي اثر خلافات سابقة بين المجني عليه وبين المتهم، ويعمل سماك، ووجود نزاعات قضائية بين المتهم وبين المجني عليه، عقد المتهم النية والعزم علي قتله فاعدا لذلك سلاح أبيض سكين، وتوجه الي إقامة المجني عليه متعديا علية بالسباب وما أن ظفر به أسفل مسكنه باغته بطعنتين استقرتا بالبطن والصدر من الناحية اليسري قاصدا إزهاق روحه وسقط المجني عليه غارقا في دمائه، واصدمت رأسه بـ"قالب طوب" ولاذا المتهم بالفرار وتم القبض عليه.



تحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها المتقدم وحددت جلسة دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم.