تراجع حاد في سعر النفط عالميا

تراجعت أسعار النفط عند التسوية مساء أمس الخميس لكنها قلصت خسائرها بعدما نفت ‏الولايات المتحدة وإيران تقريرًا إعلاميًا أفاد باقترابهما من التوصل لاتفاق نووي.‏

كان النفط تراجع أكثر من ثلاثة دولارات بفعل التقرير الذي قال إن الولايات ‏المتحدة ستخفف بعض العقوبات عن إيران فيما يخص تصدير النفط مقابل تقليص ‏طهران لأنشطة تخصيب اليورانيوم.‏

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن التقرير "غير صحيح ‏ومضلل".‏

وانخفض خام برنت 99 سنتا أو 1.3% إلى 75.96 دولار للبرميل عند التسوية ‏بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 1.24 دولار أو 1.7% إلى 71.29 دولار ‏للبرميل.‏

في العام الماضي، وقبل انهيار المباحثات، قال مستثمرون ومحللون إن إيران، التي كانت في السابق ثانية أكبر دولة منتجة للبترول بين أعضاء منظمة "أوبك"، تستطيع إنتاج نحو مليون برميل من النفط الخام يوميًا خلال أشهر من الوصول إلى اتفاق. كما أنها قادرة على العودة إلى الإنتاج بكامل طاقتها التي تبلغ نحو 3.7 مليون برميل يوميا بحلول السنة القادمة.

انخفضت أسعار النفط بنسبة 10% منذ بداية العام الحالي بسبب تأثر الأسعار سلبًا نتيجة تباطؤ تعافي الاقتصاد في الصين، وزيادة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة، وتدفق صادرات الخام الروسي في الأسواق العالمية.

في محاولة لرفع الأسعار، تعهدت المملكة العربية السعودية بتخفيض ما يزيد على مليون برميل من إنتاجها يوميًا إضافة إلى التخفيض الذي أقره تحالف "أوبك+" في وقت سابق من هذا العام.