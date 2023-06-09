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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| أسباب استمرار الأمطار لشهر يونيو...سلمى أبو ضيف تثير الجدل بفستان من 17 سنة

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

أطعمة لاتتجاهلها لصحة الدماغ المهمة لطفلك

تعتبر السنوات الأولى من الطفولة بالغة الأهمية للتنمية. سواء كان ذلك نمو الجسم أو تطور الأعضاء الداخلية من أجل الأداء الأمثل.

في حين أن هناك مجموعة من العناصر الغذائية التي تفيد الجسم ، وفقًا لدراسات معينة ، فإن القليل من هذه الكميات مفيد بشكل خاص للدماغ. تعد صحة الدماغ مهمة لزيادة التركيز وقوة الذاكرة والتركيز الحاد.

بالعسل الأسود .. طريقة عمل فشار بالكراميل

اذا كنتي تحاولين تقديم تسالي سهلة نقدم لكي اليوم طريقه عمل فشار بالكراميل

بالريش المكشوف.. شاهد سلمى أبو ضيف تثير الجدل بفستان من 17 سنة

ظهرت الفنانة سلمى أبو ضيف اثناء عرض مجوهرات دار شوميه Chaumet في باريس، وسط حضور عدد كبير من النجوم العالميين مثل جيسيكا ألبا.

وحضرت سلمى أبو ضيف وهي ترتدي فستانا باللون الفضي مزين من الأسفل بالريش، بفتحة صدر V طويلة، استغلتها في ارتداء عقدا ماسيا، وظهر مكشوف.

بدون مسكنات .. علاج صداع الجيوب الأنفية

صداع الجيوب الأنفية يسبب ألمًا أو ضغطًا حول الجبهة أو العينين أو الخدين.

فإن الاحتقان المصاحب يعني أن الأنسجة المبطنة للجزء الداخلي من الأنف منتفخة من الأوعية الدموية الملتهبة.

قد يكون  المخاط موجودًا أيضًا. يصاحب الاحتقان دائمًا صداع الجيوب الأنفية ، على الرغم من أن هذه ليست قاعدة صارمة وسريعة وفقا لـ very well health

رئيس مركز البحوث سابقا يكشف أسباب استمرار الامطار لشهر يونيو

نشر الدكتور هاني الناظر استشاري أمراض الجلدية ورئيس معهد البحوث سابقا منشور جديد عن الطقس

وقال الناظر في منشوره " تعلمنا في المدارس زمان ان جو مصر دافئ ممطر شتاءً وحار جاف صيفاً ولكن الامور باتت  تتغير حتي ان  الامطار بدأت تستمر حتي يونيو وهذا جديد علينا تماما  ! 

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