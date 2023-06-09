نشرة المرأة والصحة| أسباب استمرار الأمطار لشهر يونيو...سلمى أبو ضيف تثير الجدل بفستان من 17 سنة

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

تعتبر السنوات الأولى من الطفولة بالغة الأهمية للتنمية. سواء كان ذلك نمو الجسم أو تطور الأعضاء الداخلية من أجل الأداء الأمثل.

في حين أن هناك مجموعة من العناصر الغذائية التي تفيد الجسم ، وفقًا لدراسات معينة ، فإن القليل من هذه الكميات مفيد بشكل خاص للدماغ. تعد صحة الدماغ مهمة لزيادة التركيز وقوة الذاكرة والتركيز الحاد.

اذا كنتي تحاولين تقديم تسالي سهلة نقدم لكي اليوم طريقه عمل فشار بالكراميل

ظهرت الفنانة سلمى أبو ضيف اثناء عرض مجوهرات دار شوميه Chaumet في باريس، وسط حضور عدد كبير من النجوم العالميين مثل جيسيكا ألبا.

وحضرت سلمى أبو ضيف وهي ترتدي فستانا باللون الفضي مزين من الأسفل بالريش، بفتحة صدر V طويلة، استغلتها في ارتداء عقدا ماسيا، وظهر مكشوف.

صداع الجيوب الأنفية يسبب ألمًا أو ضغطًا حول الجبهة أو العينين أو الخدين.

فإن الاحتقان المصاحب يعني أن الأنسجة المبطنة للجزء الداخلي من الأنف منتفخة من الأوعية الدموية الملتهبة.

قد يكون المخاط موجودًا أيضًا. يصاحب الاحتقان دائمًا صداع الجيوب الأنفية ، على الرغم من أن هذه ليست قاعدة صارمة وسريعة وفقا لـ very well health

نشر الدكتور هاني الناظر استشاري أمراض الجلدية ورئيس معهد البحوث سابقا منشور جديد عن الطقس

وقال الناظر في منشوره " تعلمنا في المدارس زمان ان جو مصر دافئ ممطر شتاءً وحار جاف صيفاً ولكن الامور باتت تتغير حتي ان الامطار بدأت تستمر حتي يونيو وهذا جديد علينا تماما !