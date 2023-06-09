الاتحاد السكندري يستضيف البنك الأهلي في الدوري المصري.. اليوم

يستضيف فريق الاتحاد السكندري نظيره البنك الأهلي، اليوم الجمعة، في تمام الثامنة مساء، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري المصري.

ويستهدف فريق الاتحاد مصالحة جماهيره بتحقيق الفوز على البنك الأهلي، والتقدم إلى المركز السادس في جدول مسابقة الدوري.

وكان الاتحاد خسر أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، في الجولة الماضية.

على الجانب الآخر، يطمح فريق البنك الأهلي في خطف نقاط المباراة الثلاث من زعيم الثغر، للابتعاد عن منطقة الهبوط وتعزيز حظوظه في البقاء بمسابقة الدوري، الموسم المقبل.

ويقدم البنك الأهلي نتائج جيدة في الفترة الأخيرة، إذ حقق الفوز آخر 3 مباريات، على حساب الإسماعيلي وأسوان والدخلية.

يذكر أن الاتحاد تغلب على البنك الأهلي بنتيجة 3-2 في لقاء الدور الأول.

ويحتل الاتحاد المركز الثامن في ترتيب مسابقة الدوري برصيد 40 نقطة، بينما يأتي البنك الأهلي في المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة.