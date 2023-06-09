الطوارئ الروسية تكشف عن جهودها في منطقة تدمير سد كاخوفكا

قالت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، إن رجال الإنقاذ قاموا بإجلاء 1534 شخصا بمن فيهم 154 طفلا في منطقة خيرسون بعد التخريب في محطة كاخوفسكايا الكهرومائية.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، ذكرت وزارة الطوارئ الروسية، في بيان لها أنه "قام رجال الإنقاذ التابعون لوزارة الطوارئ الروسية بإنقاذ 1534 شخصا بمن فيهم 154 طفلا. وإجماليا تم إجلاء 5133 شخصا بمن فيهم 178 طفلا و66 شخصا من ذوي الحركة المحدودة".

وأضاف البيان: "وتقدم وزارة الطوارئ الروسية كل المساعدات الممكنة للسكان ويواصل زيادة قواتها ومعداتها لإزالة عواقب حالة الطوارئ في منطقة خيرسون".

وتابع البيان بالقول إنه "يعمل حاليا في مكان الحادث 190 شخصا و66 وحدة من المعدات على الطرق الوعرة بما في ذلك 25 زورقا".

وأفاد أنه تم وضع مجموعات النقل الجوي التابعة للدائرة الرئيسية لوزارة الطوارئ الروسية بمقاطعة روستوف ومدينة سيفاستوبول ومراكز الإنقاذ دونسكوي وتولا في حالة تأهب.

وأوضح أنه "زارت مجموعة الهيئة المركزية لوزارة الطوارئ الروسية برئاسة نائب الوزير أناتولي سوبرونوفكسي المناطق المنكوبة في منطقة خيرسون، كما عقد اجتماع خارجي (للوزارة) أعطى نائب الوزير خلاله عددا من التعليمات لضمان المزيد من العمل الفعال".

ويوم الثلاثاء، تم تدمير سد نوفا كاخوفكا الكبير ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية، مما أدى إلى عمليات إجلاء جماعية ومخاوف من دمار واسع النطاق.

يعتبر السد جزءًا مهمًا من البنية التحتية، حيث يوفر المياه لكثير من المناطق في جنوبي شرق أوكرانيا، بما في ذلك محطة زاباروجيا النووية وشبه جزيرة القرم.

وألقت كييف وموسكو باللوم على بعضهما البعض في خرق السد الذي حدث في الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا. لا يزال السبب غير واضح.