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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أقرب كسوف حلقي يشهده العالم في 2023.. أين ومتى نراه؟

كسوف الشمس
كسوف الشمس

يستعد العالم لمشاهدة خسوف حلقي نادر في 14 أكتوبر القادم، حيث سيمر المسار الكامل للخسوف عبر الولايات المتحدة، من ولاية أوريجون إلى تكساس، ومن ثم سيكون ظاهرا في تسع دول إضافية، بما في ذلك المكسيك وكولومبيا والبرازيل.

 

كسوف حلقي

ووفقا لموقع “أسترونومي” ستشهد الولايات المتحدة وصول ما يقرب من 6.6 مليون شخص في طريق الحلقي، فيما سيشهد الملايين الآخرون كسوفًا جزئيًا إذا سمحت الأحوال الجوية بذلك. 

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ومع ذلك، فإن العدد الذي سيشاهد الجزء الرئيسي من الخسوف منخفض، حيث لا توجد سوى مدينتين كبيرتين في مسار الخسوف، وهما البوكيرك وسان أنطونيو.

يحدث الخسوف الحلقي عندما تصطف الشمس والقمر والأرض، وعلى عكس الخسوف الكلي، يحدث الخسوف الحلقي عندما يكون القمر بعيدًا جدًا عن الأرض بحيث لا يتمكن من تغطية القرص الشمسي بالكامل، أو تكون الشمس قريبة جدًا. 

 

لذلك، يمكن لأي شخص في المسار أن يشاهد حلقة من سطح الشمس تحيط بالقمر المظلم، ولكن يجب استخدام مرشح شمسي معتمد أثناء الخسوف بأكمله.

 

أين سيظهر الكسوف الحلقي ؟

على الرغم من أن الجزء الرئيسي من الخسوف سيمر عبر الولايات المتحدة، إلا أن المشاهدون في دول أخرى، مثل المكسيك وكولومبيا والبرازيل، سيشاهدون كسوفًا جزئيًا، مما يجعل هذا الحدث النادر تجربة مثيرة للجميع.

يبدأ الخسوف عندما يلامس ظل القمر الخارجي الأفتح (الذي يحدث فيه الكسوف الجزئي) الأرض في الساعة 11:04 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وذلك على بعد نحو 970 ميلًا (1560 كيلومترًا) جنوب كيتشيكان في ألاسكا، شمال المحيط الهادئ.

يبدأ الجزء الحلقي من الكسوف في الساعة 12:10 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وينتهي في الساعة 3:49 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة على بعد 360 ميلاً (580 كم) قبالة سواحل البرازيل. 

ويحدث أكبر كسوف في الساعة 1:59 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة في البحر الكاريبي، على بعد 60 ميلاً (97 كم) من ساحل نيكاراغوا. وتختفي آخر بقايا ظل القمر في الليل فوق شمال شرق البرازيل في الساعة 4:55 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، على بعد نحو 220 ميلاً (350 كم) شمال شرق العاصمة البرازيلية برازيليا. ويستمر الظل على سطح الأرض لمدة 5 ساعات و 51 دقيقة و 29 ثانية.

حجم الكسوف الحلقي

يبلغ حجم هذا الكسوف 0.952، وهذا يعني أن قطر القمر كما يظهر من الأرض يبلغ 95.2% من قطر الشمس. وعند الحد الأقصى للكسوف، سيغطي القمر 90.6% من نجمنا النهاري بحلقة دائرية تستمر 5 دقائق و 17 ثانية. 

ويحدث الخسوف في كوكبة العذراء، حوالي 4 درجات إلى أعلى يمين Spica (Alpha [α] Virginis)، والتي ستكون غير مرئية. وكوكب الزهرة، الذي يقع على بعد 46 درجة من الغرب إلى الشمال الغربي من الشمس، سيكون الجسم الوحيد في السماء الذي يلمع بما يكفي لرؤيته. ويجب أن يصبح الكوكب مرئيًا على مقياس –4.6 قبل عدة دقائق من حدوث الخسوف الأقصى. ونظرًا لأنه بعيد جدًا عن الشمس، يمكن البحث عنه بأمان من خلال المنظار.

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