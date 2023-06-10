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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مصر صاحبة السبق بها.. مقترح برلماني بالتوسع في إنشاء ملاعب الميني فوتبول

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

طالب النائب أحمد البلشي عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، بضورة التوسع في إنشاء ملاعب الميني فوتبول في مصر، موضحا:" مصر لها السبق في هذه اللعبة ولديها كفاءات ومهارات كبيرة بشأنها".

وأوضح البلشي في تصريحاته لـ صدى البلد أنه سوف يتقدم باقتراح برغبة، إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بشأن التوسع في إنشاء ملاعب الميني فوتبول  بقياس من 25 إلى 40 مترًا، وعرض من 15 إلى 25 مترا والمرمي بعرض 4 أمتار في ارتفاع مترين.

وقال البلشي أن ميني فوتبول أو كرة القدم المصغرة لعبة وصفها كاسمها كرة قدم مصغرة، ولكنها منفصلة ومختلفة تماما عن كرة القدم التقليدية، وكذا عن كرة القدم داخل الصالات في قواعدها وحجم الكرة التي تلعب بها.

وطالب عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، بضرورة إنشاء ملاعب للميني فوتبول، منوها أن هذه الرياضة لها مسابقات محلية وقارية، ومصر حازت بطولة أفريقيا للميني فوتبول لعام 2019.

مجلس الشيوخ أحمد البلشي لجنة الشباب والرياضة ملاعب الميني فوتبول الميني فوتبول

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