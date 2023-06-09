انهيار السد مشكلة عالمية.. زيلينسكي يستنجد: الجمرة الخبيثة تهدد مليوني كائن حي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن مئات الآلاف يكافحون من أجل الحصول على مياه الشرب بمنطقة الفيضانات بعد هجوم السد.

واعتير زيلينسكي أن الكارثة البيئية الناجمة عن انهيار سد نوفا كاخوفكا أصبحت مشكلة عالمية.

وأضاف أن هناك مليوني كائن حي في خطر حيث جلبت مياه الفيضانات معها مياه الصرف الصحي وربما "الجمرة الخبيثة" من أماكن دفن الحيوانات الميتة وتدفقت إلى البحر الأسود.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الداخلية الأوكرانية، وفاة أربعة أشخاص و وفقدان 13 أخرين جراء الفيضانات في المنطقة الجنوبية من خيرسون الناجمة عن تدمير سد كاخوفكا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال وزير الداخلية الأوكراني إهير كلايمنكو، عبر تطبيق المراسلة "تيليجرام"، إنه تم إجلاء ما مجموعه 2412 شخصا من المنطقة.

ويوم الثلاثاء، تم تدمير سد نوفا كاخوفكا الكبير ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية، مما أدى إلى عمليات إجلاء جماعية ومخاوف من دمار واسع النطاق.

يعتبر السد جزءًا مهمًا من البنية التحتية، حيث يوفر المياه لكثير من المناطق في جنوبي شرق أوكرانيا، بما في ذلك محطة زاباروجيا النووية وشبه جزيرة القرم.



وألقت كييف وموسكو باللوم على بعضهما البعض في خرق السد الذي حدث في الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا. لا يزال السبب غير واضح.