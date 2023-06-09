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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دي فضيحة.. تعليق مثير من إعلامي على أزمة منشطات لاعب منتخب مصر

إبراهيم عبد الجواد
إبراهيم عبد الجواد

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، على أزمة وجود لاعب منضم حديثًا إلى قائمة منتخب مصر لمواجهتي غينيا وجنوب السودان، ثبت إيجابية عينته من المنشطات.

وقال عبد الجواد في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": اللي احنا سمعناه دا عبث وفضيحة بكل ما تحمله الكلمة من معنى".

وتابع: "اللي احنا بنسمعه أن فيه لاعب من منتخب مصر يتم استدعاؤه ويطلع إيجابي منشطات، ومحدش كان قايله ومكانش عارف، عادي اللاعب أخطأ يتحمل عقوبته وخلاص".


وأضاف: "دي تفصيلة إدارية دي مش منتظرينها من الناس اللي بتطور وتحط استراتيجيات لملفات الرعايا والمنتخب، وغيره من الملفات".


واختتم: "طبعا هما مبلغوش فيتوريا أن الراجل كان عنده إيجابي منشطات قبل كدا، دا اللي هنشوفه وهنشوف ازاي هيتعاملوا مع القصة دي".

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دي فضيحة.. تعليق مثير من إعلامي على أزمة منشطات لاعب منتخب مصر

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