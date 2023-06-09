ميانمار تلغي استلام المساعدات الدولية للمناطق المتضررة من إعصار موكا

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن حكومة ميانمار ألغت موافقتها على قيام المنظمات الدولية بتوزيع الغذاء والمأوى والأدوية على آلاف السكان في المناطق المتضررة من إعصار موكا الذي ضرب غربي البلاد منتصف شهر مايو الماضي.

وأضاف المكتب - في تقرير عن الوضع أوردته قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الجمعة - أن السلطات العسكرية في ميانمار علقت أيضًا منح تصاريح سفر للمنظمات الإنسانية الدولية لدخول البلاد، لافتا إلى أن تعليق أنشطة المساعدات "لم يكن ليأتي في وقت أسوأ من ذلك" بسبب قدوم موسم الأمطار الموسمية السنوي.

فيما لم يشر التقرير إلى سبب تعليق لجنة إدارة آثار الكوارث التابعة لحكومة ميانمار بمنح تصاريح السفر.

وكان إعصار موكا قد ضرب ساحل بنجلاديش وميانمار مع وجود رياح تصل سرعتها إلى 209 كيلومترات في الساعة، وأسفر عن مصرع ما لا يقل عن 148 شخصا في ولاية /راخين/، كما تسبب في حدوث فيضانات عارمة وانقطاع للتيار الكهربائي، وتدمير أكثر من 186 ألف مبنى.

