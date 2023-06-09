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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس حزب الحركة الوطنية ينعى والدة رئيس مجلس الوزراء

اللواء رؤوف السيد
اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية

نعى اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، ببالغ الحزن والأسى، والدة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التي وافتها المنية، اليوم الجمعة.

وتقدم رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، بخالص العزاء، إلى رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وللأسرة الكريمة، بخالص العزاء والمواساة  في مصابهم الأليم، داعيا الله- سبحانه وتعالى- أن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة، غدا السبت 10 يونيو، عقب صلاة الظهر، في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، على أن يتم الدفن بمقابر القوات المسلحة.

وسيقام العزاء يوم الأحد 11 يونيو، في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

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