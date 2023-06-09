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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مؤتمر صحفى لاتحاد الكيك بوكسينج باستاد القاهرة بحضور وزير الشباب والرياضة غدا

محمد صبيح رئيس اتحاد
محمد صبيح رئيس اتحاد الكيد بوكسينج

يعقد الاتحاد المصري للكيك بوكسينج بقيادة محمد صبيح ، مؤتمرا صحفيا غدا السبت، في تمام السادسة مساء بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد القاهرة الدولي في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وسفير دولة أذربيجان بالقاهرة ورئيس الاتحاد الأذربيجاني للكيك بوكسينج .

يأتي المؤتمر الصحفي للكيك بوكسينج للكشف عن تفاصيل استضافة اللقاء الودي بين منتخب مصر وأذربيجان ضمن استعدادات الفراعنة للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة .

ومن المقرر أن تقام مباراة  منتخبي مصر وأذربيجان للكيك بوكسينج يوم الأحد المقبل من 6 إلي 9 مساءا بالصالة المغطاة  رقم “3” باستاد القاهرة الدولية .

وكان رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، أكد في تصريحات صحفية إن اللقاء بين منتخبي مصر وأذربيجان يعقد تحت رعاية سفارة أذربيجان وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ونائب رئيس برلمان أذربيجان والسفير الخان بولوخوف  سفير دولة أذربيجان بالقاهرة.

وواصل  رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج  أن المباراة ترجع أهميته إلى كونها بمثابة احتكاك قوي للاعبين المنتخب الوطني مع نظيره الأذربيجاني أحد المدارس الآسيوية في اللعبة خاصة أن منتخب أذربيجان من المنتخبات القوية في اللعبة وهو ما يزيد من أهمية ذلك اللقاء كون الفراعنة يحتلون مراكز متقدمة في الترتيب العالمي وحققوا المراكز الأولى في البطولات الإفريقية خلال النسخ الماضية.

وأتم  محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج  بأن هذه المواجهة بين المنتخبين اختارها منتخب أذربيجان لمواجهة مصر لقياس قوته قبل خوض الأحداث العالمية المقبلة وأيضا قبل خوض منتخب الفراعة بطولة الورلد جيمز العام الحالي.

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