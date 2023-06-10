رضا حجازي يشهد حفل ختام برنامج «هي تقود» لدعم طالبات التعليم الفني

يشهد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت الموافق 10 يونيو 2023، حفل ختام برنامج "هي تقود" الذى يدعم طالبات التعليم الفني من خلال تطوير مهاراتهن وأفكارهن وتحويلها لمصادر دخل ثابتة، عن طريق تدريبات حديثة مصممة لتنمية مهاراتهن الشخصية والعملية.

ومن المقرر أن يحضر حفل ختام برنامج "هي تقود" مع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة.

وسوف يتضمن حفل ختام برنامج "هي تقود"، عرض مشروعات الطالبات من خلال أجنحة خاصة للعرض، وإعلان وتكريم الفرق الفائزة.

جدير بالذكر أن أكثر من 300 طالبة من مدارس التعليم الفني بمحافظات القاهرة، والإسماعيلية، وبني سويف، والمنيا، يتنافسن بأفكار مختلفة في مجالات البرمجة، والتصنيع، والموضة، والفنون، والحرف اليدوية.

جدير بالذكر أن التعليم الفني يحظى بأهمية استثنائية من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم التوجيه رسمياً بإنشاء المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في التخصصات الصناعية والاستثمارية؛ أملًا في توطين الصناعات الكبرى، لتصبح السوق المصرية مفتوحة أمام الشباب المصري.

وبدأت وزارة التربیة والتعلیم اعتبارًا من یولیو 2018 في تبني استراتيجية واضحة لإصلاح وتحويل وتطوير التعلیم الفني، وتحسین الجودة عن طریق إنشاء ھیئة مستقلة لضمان الجودة والاعتماد في مجالات التعلیم الفني والتقني والتدریب المھني.