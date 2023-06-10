ثقافة سيناء تدشن فرقة موسيقى عربية بالعريش وتلقائية وإنشاد ببئر العبد

استقبل قصر ثقافة العريش محافظة شمال سيناء، لجنتى الموسيقا العربية والفنون الشعبية، استعداد لتدشين فرقة موسيقا عربية بالعريش وتلقائية وانشاد بئر العبد، حيث قدمت الفرق عروض فنية متنوعة، جاء ذلك احتفالا بذكرى ٣٠ يونيه، وبدعم من الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وذلك في إطار اهتمام وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني والدعم المستمر لشباب سيناء ورعاية الموهوبين منهم في كافة المجالات الثقافية والفنية ، وذلك بتفعيل البرامج الهادفة لإكتشاف مواهب سيناء .

دماء الشهداء:

وصرح رئيس الاقليم الكاتب محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافي ان هذا يعد انتصارا لدماء الشهداء وتجسيد حقيقى للاهتمام بشباب سيناء خط الدفاع الأول عن الوطن.

كما وجه الشكر لوزير الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى التى ترعى باهتمام كبير الثقافة فى سيناء، وتولى قدر كبير من تحقيق العدالة الثقافية على ارض سيناء واهلها .

وتتكون لجنة الموسيقى العربية كل من :

محمد سيف اليزل مدير عام إدارة الموسيقى ، معتز عبد الخالق مدير إدارة الفرق ، عمر عماد تصوير وتوثيق .

أما لجنة الفنون الشعبية تسم كل من محمد حجاج مدير عام اداره الفنون الشعبيه ، د.احمد على حسن الدله. خبير الفنون الشعبيه ، ود. سامي صديق. مدير عام فرقه رضا سابقا ، د. جمال عبد الحي عبد الغني استاذ الموسيقي العربية بالمعهد العالي بأكاديمية الفنون ، ومصطفى سالم. مدير اداره الفرق بالادارة العامه للفنون الشعبيه، و محمد عزت. مصور وموثق. و اشرف عيد مسؤل الفرق من رئاسة الإقليم ، ابراهيم الشحات بدران. بوجود نائب مدير عام الفرع محمود حنفى مهدى .



