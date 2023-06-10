عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسعر خرافي.. سهام صالح تكشف خطة الأهلي لضم نجم فريق فرنسي شهير

صدى البلد

تحدث الإعلامية سهام صالح، عن خطة تفاوض النادي الأهلي مع الإيفواري، جان فيليب كراسو، لاعب فريق سانت إيتيان الفرنسي، لضمه في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت سهام صالح في برنامج الكلاسيكو المذاع على dmc:" الأهلي فعلا عنده رغبة كبيرة في التعاقد مع اللاعب الإيفواري، لأسباب كتيرة أهمها تميزه الفني، وكمان لأن الصفقة مجانية".

وأضافت :" الأهلي رصد مرتب مغري جدآ، للحصول على خدمات اللاعب، قيمته مليون و 450 ألف دولار في الموسم الواحد وبعقد لمدة 3 سنوات.

وتابعت :" بالإضافة لامتيازات تانية في العقد مرتبطة بالمشاركة والأهداف و البطولات" .

واختتمت :"المفروض هتكون في جلسة بين اللاعب وأمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي بعد ماتش نهائي دوري أبطال أفريقيا، لحسم كافة التفاصيل".

الأهلى الاعلامية سهام صالح النادي الأهلي خطة الأهلي سانت ايتيان الفرنسي فريق سانت إيتيان الفرنسي جان فيليب كراسو برنامج الكلاسيكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بفرمان الفيفا| الأهلي مهدد بإيقاف القيد 3 فترات.. تفاصيل

ارتجاج في المخ | صدمة لـ الوداد قبل نهائي أفريقيا أمام الأهلي

هل يوقف رمضان صبحي قيد الأهلي؟| “فيفا” يفرض غرامة قاسية.. هيدرسفيلد ينتصر.. وهذا رد "الأحمر"

رسميا.. الزمالك يضمن المشاركة في الكونفيدرالية الموسم المقبل

إيقاف جديد | ناقد رياضي يصدم كهربا بشأن غرامة الزمالك

ابن عم عروس قليوب المقتولة يوم دخلتها ينهي حياة شقيق المتهم

خدعة.. مدرب الوداد يُفاجئ كولر قبل مواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

بيان عاجل من تركيا بشأن حالة أردوغان الصحية

ترشيحاتنا

مفاجأة كبرى حول غرامة كهربا لنادي الزمالك قبل نهائى إفريقيا

مفاجأة من "كاف" لـ حكم مباراة الأهلي والوداد

ضوابط جديدة بامتحانات الثانوية العامة للحد من الغش

دعاء قبل النوم.. 16 كلمة تحفظك من فجأة البلاء والمصائب

وفاة الكاتب الصحفي سامي عبد الفتاح مدير تحرير المساء

صلاة الجنازة على والدة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رعب فى الجو.. راكب يفتح باب طائرة قبل هبوطها بـ كوريا الجنوبية

علي الحجار يحتفل بعقد قران ابنه أحمد .. صور

بطنطا والمحلة.. عروض قصور الثقافة المسرحية تخطف أنظار جمهور الغربية|صور

برقم صادم.. سعر غير متوقع لجمبسيوت الراقصة جوهرة

فيديو

3 تحديات تواجه الأهلي في نهائي إفريقيا أمام الوداد.. ونادي سعودي يطلب نجم الفريق

بحضور مني الشاذلي.. رقص وفرحة خيري رمضان بزفاف ابنه

السيسي في موزمبيق: نقدم الدعم لمواجهة الإرهاب.. وعلماء الأزهر جاهزون لتدريب الأئمة

فلكيا.. مصر تعلن موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

اﻟﻤﺰﻳﺪ