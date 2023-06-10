بسعر خرافي.. سهام صالح تكشف خطة الأهلي لضم نجم فريق فرنسي شهير

تحدث الإعلامية سهام صالح، عن خطة تفاوض النادي الأهلي مع الإيفواري، جان فيليب كراسو، لاعب فريق سانت إيتيان الفرنسي، لضمه في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت سهام صالح في برنامج الكلاسيكو المذاع على dmc:" الأهلي فعلا عنده رغبة كبيرة في التعاقد مع اللاعب الإيفواري، لأسباب كتيرة أهمها تميزه الفني، وكمان لأن الصفقة مجانية".

وأضافت :" الأهلي رصد مرتب مغري جدآ، للحصول على خدمات اللاعب، قيمته مليون و 450 ألف دولار في الموسم الواحد وبعقد لمدة 3 سنوات.

وتابعت :" بالإضافة لامتيازات تانية في العقد مرتبطة بالمشاركة والأهداف و البطولات" .

واختتمت :"المفروض هتكون في جلسة بين اللاعب وأمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي بعد ماتش نهائي دوري أبطال أفريقيا، لحسم كافة التفاصيل".