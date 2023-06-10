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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

شوبير ينعي الكاتب الصحفي الراحل سامي عبد الفتاح بكلمات مؤثرة

صدى البلد

نعي الاعلامي أحمد شوبير وفاة الناقد الرياضي  والكاتب الصحفي سامي عبد الفتاح مدير تحرير المساء سابقا.

وكتب شوبير عبر حسابة بموقع تويتر: انعي ببالغ الحزن الصحفي الكبير سامي عبد الفتاح رئيس القسم الرياضي في جريدة المساء سابقا للفقيد الرحمه وللأسره خالص العزاء.

 

وأعلن الكاتب الصحفي وسكرتير عام نقابة الصحفيين جمال عبد الرحيم وفاة الناقد الرياضي المعروف والكاتب الصحفي سامي عبد الفتاح مدير تحرير المساء.

 

وكتب عبد الرحيم عبر فيسبوك، قائلا: "فقدت الصحافة المصرية الزميل العزيز الكاتب الصحفي والناقد الرياضي المعروف سامي عبدالفتاح مدير تحرير المساء بعد رحلة عطاء حافلة في بلاط صاحبة الجلالة".

 

 

وتابع: "رحم الله الفقيد العزيز واسكنه فسيح جناته ولاسرته ولنا جميعا الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

 

وسامي عبد الفتاح، صاحب مسيرة حافلة في العمل الصحفي خاصة الرياضي، وشغل مناصب عدة، كان من بينها عضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

الإعلامي الرياضي أحمد شوبير سامي عبد الفتاح وفاة سامي عبد الفتاح مدير تحرير المساء

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