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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| اليوم فتح باب تلقي وقبول طلبات تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية.. مركز التحاليل الدقيقة بجامعة القاهرة يبدأ التسجيل للتدريب الصيفي..

أخبار التعليم
أخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

14 يونيو.. مستشفيات جامعة عين شمس تحتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم

تحتفل بنوك الدم بمستشفيات جامعة عين شمس باليوم العالمي للتبرع بالدم، يوم الأربعاء 14 يونيو، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور على الأنور، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة هالة سويد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، والدكتورة إيمان عمر، رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية.

 

تعرف على كشوف توزيع الطلاب بلجان امتحانات زراعة عين شمس

كشف الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، عن كشوف توزيع الطلاب بلجان الامتحان السبت 10 يونيو 2023 فترتين ( فترة أولي وفترة ثانية).

 

مركز التحاليل الدقيقة بجامعة القاهرة يعلن بدء التسجيل بالتدريب الصيفي

أعلن مركز التحاليل الدقيقة جامعة القاهرة، عن بدء التسجيل بالتدريب الصيفى فى (النانوتكنولوجى و تطبيقاته الدوائية).

 

إعلام القاهرة تعقد السيمنار العلمي للدراسات العليا .. غدا

تعقد كلية الإعلام جامعة القاهرة غدآ السيمنار العلمي السابع والعشرون  لوكالة الدراسات العليا بعنوان : أدوات التحليل الإحصائي الوصفي باستخدام برنامج SPSS ( الجزء الثاني )، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتوره حنان جنيد عميدة الكلية.

 

لطلاب جامعة حلوان.. التسجيل بالبرامج التدريبية بمركز اللغات عبر هذا الرابط

يعلن مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب الحجز فى الدورات التدريبية بكافة اللغات  تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز.

 

التعليم العالي توضح تفاصيل الحصول على منح للماجستير خارج مصر

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت وزارة التعاون الدولى بأنه فى ضوء التعاون والتنسيق المستمر مع الحكومة التايلاندية لتعظيم الاستفادة المقدمة من الوكالة التايلاندية للتعاون الدولى TICA لرفع وكفاءة وبناء القدرات الحكومية فقد أفادت بمنح للحصول على درجة الماجستير  لوزارة التعليم العالى والجهات التابعة.

 

تعليم الغربية: اليوم فتح باب تلقي وقبول طلبات تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية

تبدأ مديرية التربية والتعليم بالغربية، اليوم السبت، فتح باب تلقي وقبول طلبات تظلمات الطلاب وأولياء أمور الطلاب، على نتيجة امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية العامة; للعام الدراسي 2022 - 2023;  وذلك لمدة 15 يوما بما فى ذلك أيام الجمع.

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