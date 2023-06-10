موجة حر مبكرة تضرب مدينة البصرة العراقية وتزيد معاناة سكانها|شاهد

يتسابق الصغار والكبار للظفر ببعض الانتعاش على نهر شط العرب، لتخفيف درجات الحرارة الخانقة التي تضرب مدينة البصرة العراقية قبل بداية موسم الصيف.

ورغم الارتفاع المتزايد التي يشهده العراق كل سنة في درجات الحرارة، التي وصلت إلى 46 درجة مئوية في البصرة حتى الآن هذا العام، ما زال عدد كبير من العراقيين يعانون من انقطاع التيار الكهربائي المتكرر ولا يملكون وسائل للتكييف.

ويذكر أن العراق يعاني منذ سنوات من ندرة هطول الأمطار بسبب التغير المناخي، فضلا عن تراجع الغطاء النباتي في معظم أنحاء البلاد، وهو ما يزيد الوضع سوء.



وجاء ذلك في تقرير عرضته فضائية يورونيوز