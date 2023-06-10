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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فضل الله يكشف عن 5 معايير للحفاظ على الأندية الجماهيرية بالدوري

نادي زد
نادي زد

‏علق الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي على تأهل نادي زد اف سي الي منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتأهل رسمياً نادي زد ليكون أول المتأهلين للدوري المصري الممتاز الموسم القادم 2023-2024. 

قال الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: بصعود نادي (زد) تتضاعف فرص الأندية الاستثمارية في الدوري الممتاز - المحترفين  "المصرى" ويتأكد مسمى  ( دورى المؤسسات ) لتصبح هيكلة الدورى لا تتوافق مع هيكلة الدوريات العالمية ،،،

تابع الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي: هذا الدورى الذي أُسس في الأصل لخدمة مصلحة كرة القدم المصرية، ومع الوقت سيندثر وجود الأندية الجماهيرية أكثر وأكثر وفي سبيل عدم الوصول إلى هذه المرحلة الغير مرغوب فيها لمستقبل ومسيرة الكرة المصرية ينبغي تحقيق ذلك:-

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فضل الله يكشف 5 معايير في مسيرة الدوري المصري 

أضاف الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي:  ( أولاً ) :-  تخصيص مسابقات موازية لمسابقة الدوري الممتاز تحت مسميات مختلفة للكيانات الاستثمارية والكيانات المؤسسية والشركات .

استطرد الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي:  ( ثانياً ) :- دعم الأندية الجماهيرية التي فقدت الفرصة الحقيقية للعودة للأضواء في ظل ما تعانيه من غياب الاهتمام والمتابعة والإمكانات من خلال تصميم نظم الدمج والاستحواذ الاستثماري مع الشركات الاستثمارية من خلال التحالفات بين الأندية الجماهيرية والمؤسسات الاستثمارية.

زاد الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي: (ثالثاً)  إعادة صياغة لوائح مسابقة الدورى الممتاز(المحترفين) المصرى من خلال معايير وضوابط تعزز فرص وحظوظ وجود الأندية الجماهيرية من جديد، بتخصيص دوريات مستقلة للقطاعات الأخرى كما تطرقت في النقطة الأولى .

أكمل الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي: (رابعاً) تطبيق أفضل الممارسات العالمية في الدوريات الاوروبية الكبرى التي تشهد مشاركة مستدامة لأندية المدن والمقاطعات على مختلف مواقعها الجغرافية، مما يضمن وجود قاعد جماهيرية ضخمة حتى الرمق الأخير من الدوري .

اختتم الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي حديثه قائلا:  (خامساً ) إعادة صياغة بنود ولوائح الرعاية لجذب الرعاة وتشجيعهم على التوجه إلى أندية القسم الثاني والأندية الجماهيرية في المحافظات بشكل عام، بفرص دعم حقيقية ترتقي بمستوى الاداء وتذهب بهذه الأندية بعيداً في البطولات الكروية المختلفة .

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