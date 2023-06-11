فكرت أتخلص من حياتى ومش بحب طفولتي.. تصريحات نارية لـ الفنانة دوللي شاهين

أطلقت الفنانة دوللى شاهين عددا من التصريحات النارية، أثناء حلولها ضيفة على برنامج “هى” على قناة “الشمس”، وكشفت عن عدد من التفاصيل الشخصية العملية.

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وقالت دوللى شاهين: “طفولتى لم تكن لطيفة، حيث كانت علاقتى بأهلى غير جيدة، فكان والدى يميل إلى القسوة، بينما والدتى كانت ملاكا، وكان والدى يمتلك شخصية قوية واكتسبتها منه، خاصة أنه تزوج والدتى فى سن 34 عاما، بينما كانت والدتى بعمر 14 عاما”.

وأضافت دوللى شاهين: “كنت دائمة التفكير فى كيفية التحرر من قيود والدى التى كانت تكبلنى، خاصة أننى من الشخصيات التى لا تخضع إلى أى قيود، ووالدى كان يرى أننى “مش حلوة”، وهذه القيود دفعتنى إلى التفكير فى الانتحار أكثر من مرة، وكان عندى الموت أهون حتى لا أظل تحت هذه القيود وألا يحدد آخرون مستقبلى، وأنا أطبق هذا التحرر مع ابنتى حاليا”.