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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

النار تجتاح موقع التصوير.. إصابة 6 من طاقم فيلم Gladiator 2

Gladiator 2
Gladiator 2

تعرض 6 من فريق عمل Gladiator 2 الى إصابات بالغة وذلك أثناء تصوير أحد مشاهد العمل وهو ما أعلن عنه متحدث باسم Paramount Pictures.   

وأصدر Paramount Pictures بيانا صحفيا يكشف فيه تفاصيل الحادث حيث جاء فى البيان : “تعرض فريق عمل Gladiator 2 الى حادث مروع أثناء تصور أحد مشاهد العمل وكاد يتسبب هذا الحادث فى فاجعة كبيرة حيث هدد أروح 6 من فريق العمل إلا أن استطاع فريق الحماية المصاحب لفريق العمل ان ينقذ الفريق  ونسعى دائما لحماية فريق العمل من أى ضرر يتعرضون له وناخذ الاحتياطات اللازمة لتوفير الأمان لهم. 

وكشف موقع فارايتى عن بعض التفاصيل الخاصة بالمصابين حيث تعرض 6 من فريق عمل Gladiator 2 الى إصابات مختلفة منها 4 تعرضوا الى إصابات قوية مما لزم نقلهم الى المستشفى والاثنين الأخرين تم علاجهما فى موقع التصوير. 

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Gladiator 2

بينما كشف موقع ديلى ميل عن بعض التفاصيل الأخرى بالحادث مؤكدا أن لا يزال هناك القليل من التفاصيل المتاحة حول الحادث، ولكن يبدو أنه كانت لقطة مؤثرات خاصة حدثت بشكل خاطئ، مما تسبب في انفجار خطير.

واوضح مصدر بالفيلم لـ ديلى ميلى : "كان الأمر مرعباً حيث طارت كرة ضخمة من النار وكادت تلتهم عدد من طاقم العمل في طريقها وهذه المرة الأولى التى يشهد فيها هذا العمل هذه النوعية من الحادث، حيث لم أشاهد قط حادثا مخيفا إلى هذا الحد".

وبحسب ما ورد يجري التحقيق في الانفجار ، وأفادت الأنباء أن شهود الانفجار قد تكهنوا بأنه قد يكون ناتجًا عن تمزق في أنبوب الغاز.

كان فيلم "Gladiator" أحد أكثر الأفلام ربحًا في العام الذي ظهر فيه لأول مرة، وفاز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم، بالإضافة إلى جائزة أفضل ممثل لراسل كرو، ومن المقرر أن يعرض الجزء الثاني بدور السينما فى 22 نوفمبر 2024.

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