النشرة الدينية.. نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس.. دار الإفتاء: التضليل وبيع السلع بضعف ثمنها حرام شرعا

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

الإفتاء: تضليل البائعين وبيع السلع بضعف ثمنها حرام شرعا



هل يجوز للمطلقة حضور المناسبات في فترة العدة.. الإفتاء ترد



أزهري: ضرب الأبناء قبل سن العاشرة حرام شرعا



عجائب من قرأ سورة يس.. داوم عليها يومياً



الأزهر للفتوى: أداء الصلوات المكتوبة في المسجد يعدل ثوابها الحج



رئيس جامعة الأزهر يفتتح وحدة المرأة الآمنة بمستشفى الزهراء الجامعي



نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية برقم الجلوس.. رابط الاستعلام



أفضل الذكر للمسافر.. الإفتاء تنصح به والمأثور عن النبي



5 أمور داوم عليهم عند سفرك لأي مكان .. دار الإفتاء توضحها

