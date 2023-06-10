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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تعلن مشاركة 150 طالبة في برنامج هى تقود

جولة وزير التربية
جولة وزير التربية والتعليم اليوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن هناك 150 طالبة شاركن في برنامج هى تقود والذى يستهدف تدريب ورفع كفاءة طالبات التعليم الفني وتسليط الضوء علي العناصر المميزة منهن .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  : لقد تم دعم المشروعات الخاصة بالطالبات المرتبطة بريادة الأعمال، موضحة أنه تم التوسع فى المحافظات المشاركة ، لتصل إلى 6 محافظات شاركت فى البرنامج بإجمالي 12 مدرسة .

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن برنامج هي تقود أصبح أكثر تخصصا هذا العام فى المرحلة الثالثة له، والذى انطلق منذ 3 سنوات من خلال مؤسسة شباب القادة.

وأوضحت الوزارة  أن البرنامج، استهدف قرابة 300 رائدة أعمال بواقع 85 مشروع ، و تلقت الطالبات تدريبا وصلت إلى 150 يوما باجمالى 1800 ساعة تدريب.

يشهد الآن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حفل ختام برنامج "هي تقود" الذى يدعم طالبات التعليم الفني من خلال تطوير مهاراتهن وأفكارهن وتحويلها لمصادر دخل ثابتة، عن طريق تدريبات حديثة مصممة لتنمية مهاراتهن الشخصية والعملية.

ويحضر حفل ختام برنامج "هي تقود" مع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة.

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