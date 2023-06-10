الأردن.. حقيقة اختراق البريد الخاص برئيس مركز الأمن السيبراني

كشف المركز الوطني للأمن السيبراني في الأردن، حقيقة اختراق البريد الإلكتروني الخاص برئيس المركز، وإرسال رسائل وهمية باسمه لمتسابقي محاربي السايبر.

وقال المركز في بيان صادر عنه نشره على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "نقلت بعض المواقع الإخبارية خبرًا عن المركز حول وصول رسائل تصيّد إلكتروني للمشتركين في مسابقة محاربو السايبر من حساب البريد الإلكتروني الخاص لرئيس المركز".

وأضاف البيان: "الصحيح هو أن الرسائل وصلت للمشتركين من حساب وهمي ينتحل صفة رئيس المركز وليس من حساب الرئيس نفسه وأن الموضوع كله خطأ في الصياغة اقتضى التنويه".