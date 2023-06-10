إرسال أول شحنة .. صفقة أدوية مهمة بين جبتو فارما وزيمبابوي

أجرى كونستانتينو تشوينجا ، نائب الرئيس ووزير الصحة في زيمبابوي، جولة أمس داخل شركة جبتو فارما "مدينة الدواء المصرية"، حيث كشفت الجولة عن أحدث القدرات الصناعية للشريك المصري، مما أسعد كثيرًا وفد زيمبابوي.

وحسب موقع "ذا هيرالد"، يتواجد تشوينجا والوفد المرافق له في مصر لحضور مؤتمر Africa Health ExCon بدعوة من المضيفين، وقد استفاد منذ ذلك الحين من وجوده لمعالجة العلاقات الدبلوماسية الاقتصادية بهدف جذب رأس المال للعودة إلى الوطن وفقًا لما صرح به رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا عن توجه مفتوح للأعمال.

وظهر وزير الصحة الزيمبابوي منغمسًا في مشاركات أعمال متعددة القطاعات في المقام الأول والمتعلقة بالخدمات الصحية وأيضًا توليد الطاقة المتداخل والزراعة وتطوير البنية التحتية.

وقال تشوينجا متحدثًا إلى الصحفيين بعد جولته في جبتو فارما "إنني مفتون بقدرة صناعية لا مثيل لها واستخدام أحدث التقنيات، حيث أبرز هذا المشروع العالمي في إنتاج الأدوية واللقاحات".

وأضاف "هذه مؤسسة مثالية تظهر الكثير من الابتكارات من حكومة مصر لتطوير هذا الأمر واستمراره. نريد أن يأتي هذا إلى زيمبابوي في أسرع وقت ممكن. لقد انتهينا بالفعل من إرسال أول شحنة من الأدوية إلى البلاد".

ومن المتوقع أن تؤتي اتفاقية التعاون الطبي بين زيمبابوي ومصر ثمارها خلال الأسابيع القليلة المقبلة من خلال استيراد الأدوية الطبية.

ومن المتوقع أن يؤدي التطور إلى انخفاض كبير في أسعار الأدوية، وفقًا لما ذكره السكرتير الدائم في وزارة الصحة والعميد الجوي لرعاية الأطفال الدكتور جاسبر تشميدزا.

وأضاف "لقد قدمنا بالفعل طلبًا بشأن الأدوية التي يجب أن تغطي الفجوة بين الآن ونهاية العام"، لافتًا "لذا يجب أن نكون قادرين على رؤية بعض الأدوية القادمة إلى البلاد في غضون الأسابيع القليلة المقبلة".