عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إرسال أول شحنة .. صفقة أدوية مهمة بين جبتو فارما وزيمبابوي

صدى البلد

أجرى كونستانتينو تشوينجا ، نائب الرئيس ووزير الصحة في زيمبابوي، جولة أمس داخل شركة جبتو فارما "مدينة الدواء المصرية"، حيث كشفت الجولة عن أحدث القدرات الصناعية للشريك المصري، مما أسعد كثيرًا وفد زيمبابوي.

وحسب موقع "ذا هيرالد"، يتواجد تشوينجا والوفد المرافق له في مصر لحضور مؤتمر Africa Health ExCon بدعوة من المضيفين، وقد استفاد منذ ذلك الحين من وجوده لمعالجة العلاقات الدبلوماسية الاقتصادية بهدف جذب رأس المال للعودة إلى الوطن وفقًا لما صرح به رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا عن توجه مفتوح للأعمال.

وظهر وزير الصحة الزيمبابوي منغمسًا في مشاركات أعمال متعددة القطاعات في المقام الأول والمتعلقة بالخدمات الصحية وأيضًا توليد الطاقة المتداخل والزراعة وتطوير البنية التحتية.

وقال تشوينجا متحدثًا إلى الصحفيين بعد جولته في جبتو فارما "إنني مفتون بقدرة صناعية لا مثيل لها واستخدام أحدث التقنيات، حيث أبرز هذا المشروع العالمي في إنتاج الأدوية واللقاحات".

وأضاف "هذه مؤسسة مثالية تظهر الكثير من الابتكارات من حكومة مصر لتطوير هذا الأمر واستمراره. نريد أن يأتي هذا إلى زيمبابوي في أسرع وقت ممكن. لقد انتهينا بالفعل من إرسال أول شحنة من الأدوية إلى البلاد".

ومن المتوقع أن تؤتي اتفاقية التعاون الطبي بين زيمبابوي ومصر ثمارها خلال الأسابيع القليلة المقبلة من خلال استيراد الأدوية الطبية.

ومن المتوقع أن يؤدي التطور إلى انخفاض كبير في أسعار الأدوية، وفقًا لما ذكره السكرتير الدائم في وزارة الصحة والعميد الجوي لرعاية الأطفال الدكتور جاسبر تشميدزا.

وأضاف "لقد قدمنا بالفعل طلبًا بشأن الأدوية التي يجب أن تغطي الفجوة بين الآن ونهاية العام"، لافتًا "لذا يجب أن نكون قادرين على رؤية بعض الأدوية القادمة إلى البلاد في غضون الأسابيع القليلة المقبلة".

زيمبابوي شركة جبتو فارما الأدوية أدوية دواء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل مواجهة الوداد.. تقارير: الأهلي في ورطة بسبب كهربا

اعترافات المتهم بقتل نجله الصغير: بضربه عشان أعرف أنام بس لقيته سكت

التجمع يطالب الحركة المدنية بموقف حاسم من محاولات إعادة الإخوان الإرهابية للمشهد السياسي

قبلها بساعات .. هل يتم إيقاف كهربا قبل نهائى إفريقيا أمام الوداد بسبب الزمالك؟

على طريقة مورينيو .. الوداد يفاجئ الأهلي بخدعة بلجيكية قبل نهائي إفريقيا

هبوط حاد في أسعار الذهب العالمية | تفاصيل

الأهلي أم الوداد.. توقعات ميدو لنهائي أبطال أفريقيا

الرئيس السيسي يحضر تشييع جنازة والدة الدكتور مصطفى مدبولي .. فيديو وصور

ترشيحاتنا

أول تعليق من أحمد حجازي بعد إصابته بالرباط الصليبي

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وتفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة| أخبار تهمك

دراسة تكشف مفاجأة|هذه العادات تحمي القلب والأوعية الدموية من الأمراض

لأول مرة .. معرض الكتاب بساحة المسجد الأحمدي بطنطا يشهد إقبالًا كبيرًا

ماتحولوش البيت لمعسكر|نصائح هامة للطلاب والأهالي قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة

بعد ضبط لحوم ودواجن ورنجة فاسدة..تعرف على عقوبة غش الأغذية فى القانون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل صينية مسقعة يوناني|جديدة وغير تقليدية

نشرة المرأة والصحة|زوجة علي الحجار تتألق في عقد قران نجلهما.. وضع اللبن في هذا المكان يسبب كوارث صحية.. وهذه الأبراج شديدة التوتر

أبراج حنينة وعاطفية ومشاعرها جياشة

10علامات خطيرة تنذرك قبل الإصابة بالفشل الكلوي

فيديو

أنا أغلى مطرب وهذا سر ركوبي طائرات خاصة.. تصريحات نارية لـ محمد رمضان

شاهد.. رقصة خيرى رمضان وزوجته في حفل زفاف ابنه

السفينة تيتانيك تبوح بسر جديد.. تعرف عليه| فيديو جراف

قصة هزت مواقع التواصل.. أردني يلم شمل أسرة مصرية بعد فراق 15 عاما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ