حياة كريمة.. إنشاء 704 مشروعات خدمية تغير حياة مواطني القليوبية ..صور

تعد مبادرة حياة كريمة من أهم المبادرات الكبرى التي أطقلها الرئيس عبدالفتاح السيسى على مستوى المحافظات، ومنها محافظة القليوبية ، وتستهدف مبادرة "حياة كريمة" تطوير 36 قرية و148 عزبة وتابع بمركز شبين القناطر.

الإنتهاء من 458 مشروعا خدميا

وتعمل مبادرة حياة كريمة على تغييرا جوهريا وطفرة حقيقية في حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا لتوفير عيشة كريمة في ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذي تشهده جميع القطاعات ، حيث تم إنشاء 704 مشروعات بكافة القطاعات المختلفة ، وتم الانتهاء من 458 مشروعا، وجارٍ تنفيذ عدد من المشروعات بنسبة إنجاز بلغت 83.3%.

وتشمل المبادرة تنفيذ عدد من المشروعات لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والوصلات المنزلية والغاز والألياف الضوئية وعدد من المشروعات الخدمية، منها مجمعات حكومية وزراعية ومراكز شباب ومدارس ومستشفيات ونقاط إسعاف، بالإضافة إلى أسواق تجارية ومواقف عمومية بمختلف قرى مركز شبين القناطر.

توصيل شبكات ووصلات المياه بـ 36 قرية

وقد تم الانتهاء من شبكات ووصلات مياه الشرب بـ 36 قرية، وتم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي لـ 35 قرية، وجارٍ العمل بقرية المريج، وبلغت نسبة التنفيذ بالقرية 50%، كما تم الانتهاء أيضا من تركيب الوصلات المنزلية لمشروع الصرف الصحي، وجارٍ العمل بمشروع توصيل الغاز الطبيعي لـ 34 قرية، وتم الانتهاء من 15 قرية، وجارٍ العمل بـ 10 قرى بنسبة أكبر من 50%، و9 قرى بنسبة أقل من 50%، وبالنسبة للاتصالات جارٍ العمل بمشروع تركيب الألياف الضوئية لـ 36 قرية، وتم الانتهاء من 13 قرية، وجارٍ العمل بعدد 23 قرية، وسيتم الانتهاء من جميع المشروعات المتأخرة في 30 يونيو الجاري.

كما تم تنفيذ 6 مشروعات صرف صحي والتابعة للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وهي محطات (كفر الصهبي – طحوريا – الكوم الأحمر – الأحراز – مأخذ مياه عرب جهينة – نوى)، وتم إنهاء 8 مشروعات لشبكات الكهرباء بـ 8 قرى (كفر شبين – الشوبك – الأحراز – منية شبين – كفر طحا – القلزم – كفر الشوبك – عرب الغديري)، وجارٍ العمل بـ 26 مشروعًا لشبكات الكهرباء سيتم الانتهاء منها منتصف يونيو الجاري.

توصيل الغاز الطبيعى داخل 12 قرية

وفي قطاع مشروعات شبكات الغاز الطبيعي تم تم الانتهاء من 12 قرية شبكة داخلية وخارجية، كما تم نهو عدد 3 قرى شبكة داخلية، وجارٍ العمل في الشبكة الخارجية (نوى - الحسانية - كفر سليمان الور)، وجارٍ العمل بـ 15 قرية سيتم الانتهاء منها في 30 يونيو الجاري.

وفي قطاع المجمعات الحكومية تم الانتهاء من 8 مجمعات حكومية خدمية بقرى (كفر شبين - نوي - منشأة الكرام - طحانوب - طحوريا - المريج – الأحراز)، وجارٍ نهو مجمع حكومي بقرية القشيش بنسب تنفيذ (95%)، كما تم الانتهاء من إنشاء 9 مجمعات زراعية بتلك القرى، وإنشاء 6 مشروعات وحدات إسعاف تم الانتهاء منها بالكامل، وفي القطاع الصحي جارٍ العمل بإنشاء 24 مشروعا، وتم الانتهاء من 4 مشروعات، وجارٍ العمل بعدد 20 مشروعا في مراحل التشطيبات النهائية سيتم الانتهاء منها آخر يونيو القادم.

رفع كفاءة 10 مراكز للشباب بشبين القناطر

وفي قطاع الشباب والرياضة تم الانتهاء من رفع كفاءة 10 مراكز شباب بقرى (الحصافة - عرب صبيح - الشوبك - كفر شبين - زاوية الشيخ سند (كفر شبين) - الأحراز - عرب جهينه - كفر الصهبي - كفر الشيخه سالمه - تل بني تميم)، وجارٍ الانتهاء من 5 مراكز شباب (منشأة الكرام - كفر الشوبك - الزهويين - كفر طحوريا - عرب الصوالحة) بنسبة تنفيذ 93%، كما تم الانتهاء من إنشاء جديد لـ 5 مراكز شباب بقرى (منية شبين - كفر الدير- المريج- كفر سليمان الور - نوي)، وجارٍ الانتهاء من 5 مراكز شباب بقرى (كفر الشرفا القبلي - القشيش - القلزم طحوريا - الجعافرة) بنسبة تنفيذ 93%.

محافظ القليوبية يؤكد ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروعات

من جانبه أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال بكل مشروع بمبادرة "حياة كريمة"، مع المتابعة المستمرة لأعمال الشركات المنفذة، والعمل على إزالة كافة المعوقات التي تقف حائلاً أمام عمليات التنفيذ، حتى يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات في مختلف القطاعات المهمة والحيوية التي تتعلق بحياته اليومية.

وأشار المحافظ الى أنه تم أيضا بدء الإعداد للإجراءات التنفيذية لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، والتي تستهدف قرى مراكز قليوب والخانكة وطوخ، مؤكدا على ضرورة الإعداد الجيد وحصر جميع الاحتياجات في القطاعات المختلفة، وتوفير قطع أراضي تصلح لإقامة مشروعات تنموية عليها، والتعاون بين جميع الجهات التنفيذية والشعبية؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لمصلحة المواطنين، لافتا إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات التي تم اكتسابها خلال تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية.

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