رئيس القومى للمرأة : طالبات برنامج هي تقود رائدات المستقبل

ألقت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة كلمة هامة على هامش ختام برنامج "هى تقود" الذى نظمته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ احتفالًا بنجاح ٣٠٠ رائدة أعمال من طالبات التعليم الفنى بمصر، حيث يهدف البرنامج لدعم طالبات التعليم الفني من خلال تطوير مهاراتهن وأفكارهن وتحويلها لمصادر دخل ثابتة، عن طريق تدريبات حديثة مصممة لتنمية مهاراتهن الشخصية والعملية.



عبرت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة عن سعادتها، موجهة الشكر للدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم ، على التشجيع على هذا البرنامج، والحرص على تطوير التعليم الفنى للنهوض بالمجتمع، كما قدمت خالص التحية والشكر لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على جهودها فى هذا البرنامج، كما قدمت شكرها لكل من شارك فيه من مدارس التعليم الفنى، والمعلمين، كما قدمت الشكر لسفير الاتحاد الأوروبى على المساهمة الكبيرة لبرامج المرأة فى مصر.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة أن التعليم الفنى يعد جزءا من مشروعات مؤسسة شباب القادة، مشيرة إلى أننا لدينا أكثر من برنامج شراكة مع المؤسسة، موجهة الشكر لهم.

كما أشارت الدكتورة مايا مرسى إلى أن طالبات برنامج "هي تقود" سوف تقود المستقبل، مؤكدةً أن هذا البرنامج يعد فرصة عظيمة للطالبات، وموجهة الشكر لأولياء الأمور لتشجيع بناتهن على الالتحاق بمدارس التعليم الفني والمشاركة في البرنامج .

وتحدثت رئيس المجلس القومى للمرأة عن التوسع في عدد المراكز فى المجلس القومى للمرأة للوصول إلى أكبر عدد، بالشراكة مع القطاع الخاص، والمجتمع المدنى، لافتةً إلى أن مؤسسة شباب القادة استخدمت التاء المربوطة على كل منتجاتها، كعلامة تجارية مسجلة للمجلس القومى للمرأة.

ومن جهته، وجه النائب أحمد فتحى المدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة الشكر والتقدير للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على دعمه باستضافة برنامج مؤسسة شباب القادة للعام الثاني.

وأشار النائب أحمد فتحي إلى أن الهدف من "هي تقود" منذ بداية الإعداد للبرنامج هو تغيير النظرة النمطية لمناخ التعليم الفني في مصر، وكيفية الدعم والاستثمار في طالبات التعليم الفني ليصبحن رائدات أعمال، مشيرًا إلى أن البرنامج لاقى الكثير من الدعم من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وكذا المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، ليس فقط في نطاق ريادة الأعمال ولكن أيضًا في عقد دورات تدريبية للتوعية بالعنف ضد المرأة وكيفية التواصل مع المجلس، بالإضافة إلى دعم الشركة المصرية للاتصالات (WE) للبرنامج لإيمانها بمؤسسة شباب القادة والاستثمار فيها.

كما ثمّن النائب أحمد فتحي دور وزارة التربية والتعليم في وصول البرنامج لصعيد مصر، مؤكدًا أن نجاح المؤسسة في تخريج رائدات تعليم فني كان بدعم من وزارة التربية والتعليم والشركات الراعية.

وفى كلمته، أعرب السفير كريستيان برجر رئيس وفد الإتحاد الأوروبي في مصر عن سعادته بالمشاركة للعام الثاني في الحفل الختامي لمبادرة برنامج "هي تقود"، مشيرًا إلى أن مشاركة الشباب وخاصة الفتيات تحدث فارقًا في مجتمعاتهن، وتجعلها أكثر تنافسية وتساهم في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، ويعد التعليم وتنمية المهارات عاملان أساسيان، كما أن برامج التعليم ومشاركة الفتيات تؤدي إلى نتائج متميزة حيث إنه يمكن للفتيات من خلال هذه البرامج تنمية معارفهن، كما تمنحهم الفرصة ليصبحن رائدات في مهارات مختلفة مما يساهم في النمو الاقتصادي ككل.

وأكد السفير كريستيان برجر دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في مجال التعليم وتنمية المهارات، مستعرضًا أمثلة لأوجه الدعم ومن بينها الترويج للتعليم الفنى والتدريب المهنى، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يهتم بدعم وتمكين الفتيات في كافة المجالات من خلال تمويل مشروعات جديدة تدعم التعليم الفنى والتدريب المهنى والشمول المالي، موجهًا الشكر لوزارة التربية والتعليم لالتزامها بإحداث تغيير في مستقبل هؤلاء الفتيات والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي كلمته، عبر الدكتور ماجد عثمان رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات ووزير الاتصالات الأسبق عن سعادته بالمشاركة فى هذه الاحتفالية التى تمثل مشاركة القطاع الحكومي مع القطاع الخاص لإنجاز هذا العمل، متمنيا استمرار هذا التعاون بين جميع الأطراف المشاركة، وانتشاره فى تطبيقات أخري.

ومن جانبها ،عبرت النائبة أميرة العادلى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن سعادتها بوجود هؤلاء الطالبات المتميزات كبارقة أمل لحل مشاكل التعليم الفنى، قائلة إنه من خلال الشراكة مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص نستطيع تحقيق مستقبل أفضل فى ريادة الأعمال وإقامة المشروعات ، وتغيير النظرة النمطية للتعليم الفنى.



جدير بالذكر انه خلال الاحتفالية، تم عرض فيلم تعريفي عن رحلة برنامج " هي تقود"، كما تم عقد جلسة حوارية مع الطالبات من خريجي البرنامج