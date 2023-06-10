استئناف منافسات دوري كرة القدم للأقزام.. وأهلي الملاحة يتصدر جدول المسابقة

انطلقت اليوم السبت، منافسات الدورة الرابعة من بطولة الدوري المصري لكرة القدم للأقزام - كرة الصالات للموسم الرياضي 2022 - 2023، بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، تحت رعاية اللجنة الباراليمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى.



وشهدت منافسات اليوم إثارة وحماسًا كبيرًا من لاعبي الفرق المشاركة وجاءت النتائج كالتالي:

فاز البنك الاهلي على نادي كفر سعد بنتيجة 5-2 ، كما عاد وفاز على فريق شرم الشيخ بأربعة أهداف لهدفين، فيما حقق أهلي الملاحة فوزا كبيرا على نادي كفر سعد بنتيجة 9-5.

ويتصدر نادي أهلي الملاحة جدول المسابقة فيما يأتي نادي أسوان في المركز الثاني ثم البنك الأهلي في المركز الثالث.

يشارك في البطولة 10 أندية هي (نادي البنك الأهلي، نادي الأهلي الملاحة، نادي نجوم السادات، نادي الإرادة والتحدي بالأقصر، نادي شرم الشيخ، نادي كفر سعد، نادي الفيوم، نادي ذوي الاحتياجات بأسوان، مركز شباب حلمية الزيتون، مركز شباب النصر).

وتقام منافسات البطولة بإجمالي 29 مباراة بنظام الدوري من دور واحد، وذلك عبر مجموعتين تضم كل مجموعة ٥ فرق ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة لنهائي الدوري ويلعب أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية وأول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى ثم يلعب الفائزان مباراة تحديد بطل الدوري.

ويتم تطبيق قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم للأقزام، حيث تلعب المباراة على شوطين مدة كل شوط 20 دقيقة ويحصل الفريق الفائز على ثلاث نقاط وفي حالة التعادل يحصل كل فريق على نقطة واحدة.