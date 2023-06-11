ملتقى الطفل بالجامع الأزهر: على النشء أن يتحلى بحسن الخلق ليكون صورة مشرفة لدينه ووطنه.. واحترام الكبير ورد السلام وعدم مقاطعة الحديث ومساعدة المحتاج أبرز الصور

-على النشء الصغير أن يتحلى بأحسن الأخلاق

- احترام الكبير ورد السلام من من صور الأخلاق الحسنة

عقد الجامع الأزهر الشريف السبت، النسخة الحادية والعشرين من ملتقى الطفل، والذي يأتي ضمن سلسلة لقاءات تحت عنوان " الطفل الخلوق - النظيف - الفصيح "، حيث دار موضوع حلقة اليوم حول "حسن المعاملة" ، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبمتابعة د. عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، ود. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

وأوضح الشيخ أحمد عبد العزيز، منسق الأروقة الخارجية للجامع الأزهر، أن من أهم صفات المسلم حسن المعاملة، وعلى النشء الصغير أن يتحلى بأحسن الأخلاق، ليكون صورة مشرفة لدينه ووطنه.

وذكر أن من صور الأخلاق الحسنة التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم: احترام الكبير، ورد السلام، وعدم مقاطعة الحديث، والمشي في هدوء وسكينة، ومساعدة المحتاج، وعدم السخرية من الآخرين.

وبيّن أن من أرفع الوصايا، وأهمها في حسن الخلق، ما أوصى به سيدنا لقمان – عليه السلام – ولده، فقال: { يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ* وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ* وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ}.



وحول تنمية مهارات الكتابة والقراءة لدى النشء، تناول الدكتور حازم مبروك الباحث بوحدة كتب التراث بالجامع الأزهر الشريف، حيث قدم (حروف العطف: الواو – الفاء – ثم)، فبدأ بشرح معنى العطف، وأنه الميل وقد سميت حروف العطف بهذا الاسم، لأنه تميل بكلمة إلى أخرى، وتضم كلمة إلى أخرى، وجملا إلى أخرى، كما تضم الأم صغيرها إليها، وتحنو عليه.

وبيَّن د.مبروك، أن لكل حرف من حروف العطف معنى من المعاني، التي ينبغي مراعاتها عند التحدث، فالواو للجمع بين الأشياء، والفاء للترتيب والتعقيب؛ أي حدوث الأشياء بعد بعضها، لكن فاصل زمني سريع، وثم للترتيب والتراخي، أي حدوث الأشياء بفاصل زمني طويل، فحين نقول (حضر محمد وعلي) فمعناه أنهما حضرا معًا في التوقيت نفسه، وإذا قلنا (حضر محمد فعلي) فمعناه أن محمدا جاء بعد علي بفترة قصيرة جدا، ولو قلنا: (حضر محمد ثم علي) فمعناه أن عليا حضر بعد محمد بوقت طويل.

ومن خلال هذه الأمثلة، أكد الباحث بوحدة كتب التراث، أن من أهم خصائص لغتنا العربية، أنها لغة غنية، فلكل حرف معنى واستخدام، والماهر في اللغة هو الذي يستطيع أن يوظف كل كلمة في معناها المناسب لها، فلا يستخدم العطف بـ(الفاء) فيما فيه فترة زمنية طويلة، ولا (ثم) فيما فيه فترة زمنية قصيرة.

وبمشاركة مكتب الأزهر لدعم الابتكار، قدم الطفل عبد العزيز ربيع جلال، فقرات من التلاوة والإنشاد الديني خلال الملتقى.

وفي نهاية الملتقى، ختم الباحثان حديثهما بالإجابة عن بعض الأسئلة حول الموضوع، وأثناء الشرح استخدم الباحثان بعض الشرائح التوضيحية، معتمدَيْن على أسلوب المناقشة والتحاور مع الأطفال، تشجيعاً لهم على المشاركة.

يذكر أن ملتقى " الطفل الخلوق والنظيف والفصيح" يعقد يوم السبت من كل أسبوع بالجامع الأزهر، ويتم تنفيذه في بعض المحافظات ، وذلك لتربية النشء على أسس صحيحة، وفهم عميق لأخلاقيات ديننا الحنيف